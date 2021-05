Olomoucká radnice chystá jeho rekonstrukci, měl by pak sloužit jako lávka pro kolaře a pěší.

Most v současné době slouží právě hlavně chodcům a cyklistům k překonání frekventované čtyřproudé silnice, jako spojka mezi OC Olomouc City a Řepčínem.

Přestože pravidelně prochází údržbou, zhoršuje se stav vodorovné nosné konstrukce.

„Zásadním problémem je velmi špatný stav předpínací výztuže a tím blížící se možnost poklesu napětí v této výztuži,“ informoval vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje Marek Černý.

Na zhoršujícím se stavu mostu se podepisuje zatékající dešťová voda. Do doby rekonstrukce by se letos měla provést nejnutnější stavební údržba k zamezení dalšího zatékání vody do mostovky.

Odbor investic zahájí zadávací řízení na zhotovitele projektu na rekonstrukci mostu.

„Preferujeme přitom návrh, který bude řešit celou mostní konstrukci jako lávku pro pěší a cyklisty při zachování stávajícího dispozičního uspořádání, tedy stejného rozpětí mostních polí a shodného počtu svislých podpor,“ popsal investiční náměstek Martin Major.

Náklady na opravu mostu jsou odhadnuty na 17 milionů korun.