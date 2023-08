Investoři do větrné energie krouží kolem Berouna. Nabídky jsou na stole

V sousedství třetí největší větrné farmy v České republice, jež se nachází mezi obcemi Lipina, Horní Loděnice a Těšíkov, by mohly vyrůst další větrníky. Kromě pětice stožárů s rotory, které by v kopcích nad Šternberkem rádo postavilo Úsovsko exministra zemědělství Jiřího Milka z první Babišovy vlády, připravuje vztyčení stejného počtu elektráren firma v Jívové a nově oslovili investoři do energie z větru Moravský Beroun.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Větrný park čítající devět stožárů s celkovým výkonem 18 megawattů stojí u Horní Loděnice, červen 2022 | Foto: Deník/Daniela Tauberová