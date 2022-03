„Domluvili se na vzájemné informovanosti a koordinaci postupu pomoci městu Ostroh,“ vysvětlil.

„V neděli už starosta Ostrohu poslal do Bieruně dopis s otázkou, jaká je naše kapacita na možnost přijetí uprchlíků, především dětí. V případě potřeby již máme zajištěnu kapacitu ubytování pro 40 až 100 osob,“ informoval Tomáš Feranec.

Podle místostarosty Moravského Berouna Rostislava Hrdličky je ochota pomoci Ukrajině obrovská.

„Lidé začali nabízet ubytování maminek s dětmi v rodinném domě, k dispozici je penzion s kapacitou zhruba 50 míst. Tam se nyní jedeme podívat a připravit prostory pro příjezd prvních uprchlíků,“ popisoval v úterý ráno místostarosta města.

Pro první Ukrajince by se měli místní vypravit zřejmě ve středu. Obyvatelé Ostrohu podle místostarosty Hrdličky odjezd zvažují. Doma se svými rodinami, seniory a dalšími blízkými, kteří nemohou utéct z okupované země, chtějí zůstat tyto matky s dětmi pokud možno co nejdéle.

„Situace se vyvíjí. Budeme připraveni na jejich příjezd. Nejen obyvatel Ostrohu, ale každého, kdo bude potřebovat naši pomoc,“ dodal místostarosta.

V budově základní školy běží sbírka materiální pomoci. V úterý ráno přicházeli lidé s věcmi, které teď obyvatelé v Ostrohu nejvíce potřebují.

„Sbírka začala v 7 hodin. Už přicházeli první dárci. Je tu plno věcí. Pokračujeme odpoledne od 14. do 16. hodiny. Na dárce čekají deváťáci a věci odnášíme na sběrné místo ve škole,“ popisovala ředitelka berounské základní školy Sylva Nerudová s tím, že sbírka probíhá v době od 7 do 8 hodin a od 14 do 16 hodin.

První zásilka humanitární pomoci do ukrajinského Ostrohu, městečko leží zhruba v půli cesty mezi Kyjevem a Lvovem, vyjede z Bieruně již tento čtvrtek.

Sbírka v ZŠ Moravský Beroun

100 g balíčky vaty

Obvazy 5m délky 10 cm šířky

Obvazy 7 m délky a 14 cm šířky

Spací pytle

Lékárničky

Hasicí přístroje

Deky

Karimatky

Tlampače

Pláštěnky

Benzínové/naftové agregáty

Powerbanky