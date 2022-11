„V režii a choreografii Libora Vaculíka, který je skutečným mistrem v této oblasti, vznikl titul, za kterým si hrdě stojím. Nápad jej uvést vznikl před vypuknutím války na Ukrajině, přesto mě tato skutečnost od uvedení neodradila. Nevidím spojitost mezi ruskou kulturní historií a současnými politickými problémy. Naopak, téma mocenství a krutosti se bohužel zdá v současné době stále aktuální,“ míní Jan Fousek.

S jeho slovy souhlasí také režisér a choreograf Libor Vaculík.

„V podstatě se to pořád opakuje. Byl Ivan Hrozný, Hitler, teď je Putin. Nechci z toho dělat politický balet nebo reflektovat dnešní dobu. Vymýšleli jsem to, když ještě válka nebyla. V příběhu jsou i pěkné věci. Je to, jak to bývá, o veselém i smutném životě,“ uzavřel Libor Vaculík.

Ten se na olomoucké jeviště vrací po jedenácti letech od uvedení baletu Sen noci svatojánské. Příběh Ivana Hrozného zpracoval do podoby baletního dramatu už potřetí. Ke spolupráci si tentokrát přizval známého klavíristu a skladatele Petra Maláska, scénografa Petra Hlouška a kostýmního výtvarníka Romana Šolce.

Začátkem října získal Sergio Méndez Romero, sólista baletu Moravského divadla v Olomouci, prestižní Cenu Thálie 202 v kategorii Balet, tanec a pohybové divadlo.

„Nyní uvádíme nový projekt v režii pana Vaculíka, ikony české choreografické scény. Velmi se na to těším a věřím, že Ivan Hrozný zaujme naše diváky stejně jako tomu bylo u Sóla pro tři nebo Doriana Greye,“ uvedl ředitel divadla David Gerneš.

Baletní drama popisuje život Ivana Hrozného od jeho mládí, kdy si vybral za ženu Anastázii, udělal z ní carevnu a měl s ní několik potomků. Vypráví také o bojích, které Ivan sváděl ve snaze udržet celistvost země a rovněž o sklonku života, kdy dosadil na trůn syna Fjodora. V roli Ivana Hrozného vystoupí Aurélien Jeandot, kterého bude alternovat Alexey Ruigomez. Jeho ženu Anastázii ztvární Sawa Shiratsuki v alternaci s Maëvou Cotton. V dalších rolích bojara Kurbského a Jefrosiny Starické se představí Sergio Méndez Romero a Emily-Joy Smith.

Premiéra baletu Ivan Hrozný se v Moravském divadle v Olomouci uskuteční v pátek 4. listopadu v 19 hodin, druhá premiéra je na programu v sobotu 5. listopadu ve stejnou dobu.