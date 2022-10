Premiéra muzikálu, který patří mezi světové stálice, se v Moravském divadle uskuteční už v pátek večer. V režijní koncepci Andrey Hlinkové diváci nahlédnou také do zákulisí natáčení filmového zpracování Hello, Dolly! z roku 1969 s Barbrou Streisand. „Jsem rád, že si jej mohou diváci po dlouhé době opět užít v Moravském divadle. Paní režisérka navíc přinese i jeden netradiční pohled zpoza kamer a na to se těším,“ uvedl ředitel Moravského divadla David Gerneš.

Odvážná a svěží režie

Na uvedení Hello, Dolly! se již těší také umělecká šéfka souboru opery a operety Veronika Loulová. „Režie Andrey Hlinkové je odvážná a svěží. Stejně jako ve slavném filmu, i v naší produkci není Dolly Leviová úctyhodná dáma v letech, ale spíš mladá vychytralá vdova, která si kolem prstu omotá úplně každého. A já jí přeji, aby stejně uhranula také naše diváky, a stala se nedílnou součástí zdejšího repertoáru,“ sdělila Veronika Loulová.

Režisérka Andrea Hlinková vidí tento muzikál jako romantickou komedii plnou komických situací a nádherných melodií, kterou navíc okořenila linkou filmového natáčení.

Dva paralelní světy

„V našem pojetí se na jevišti odehrávají dva paralelní světy. Jeden reálný a druhý muzikálový. Výprava muzikálu je inspirovaná největšími americkými filmovými studii a hollywoodskými ikonami té doby. Věřím, že na jevišti uvidíme excelentní výkony v podání Natálky Tichánkové a Jiřího Přibyla,“ uvedla režisérka, která v Moravském divadle v minulosti režírovala Mozartovu operu Únos ze serailu a Così fan tutte.

Olomoucké kostely rozkvetly. Které můžete navštívit?

Autorem hudebního nastudování je Tomáš Hanák, kostýmy a scénu vytvořila výtvarnice Miriam Struhárová. Roli Dolly Leviové si zahraje Natálie Tichánková ze souboru činohry. „Jsem ráda, že jsem mohla hostovat i v jiném souboru našeho divadla. Muzikály miluji. Je to velmi náročná disciplína, ale když se spojení herectví, zpěvu a tance podaří, tak jde o dokonalou podívanou,“ soudí herečka, kterou bude alternovat Petra Zindler.

Výzva pro operního pěvce

Bohatého venkovského podnikatele Horáce Vandergeldera ztvární operní pěvec Jiří Přibyl v alternaci s Petrem Martínkem. Přiznává, že je pro něho muzikál výzvou. „Když jsem studoval operní zpěv, ani by mě nenapadlo, že budu někdy účinkovat v muzikálu. Snažím se tomu žánru dát nejvíc, co mohu. Velice dobře se mi spolupracuje s Natálií Tichánkovou, která do toho vnáší svůj činoherní pohled, a to je, myslím, pro nás všechny přínosem,“ prozradil Jiří Přibyl.

V Moravském divadle se muzikál Hello, Dolly! poprvé hrál v roce 1980 v režii Stanislava Regala. Uveden byl také v roce 2006, tehdy jej režíroval Gustav Skala.