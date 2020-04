V těchto dnech měli být předplatitelé Moravského divadla seznámeni s programem nadcházející sezony. Kvůli stále trvajícímu nouzovému stavu k tomu ale dojde až v létě.

„Pomalu se smiřujeme s tím, že aktuální sezona míří do ztracena a pravděpodobnost, že budeme schopni odehrát do konce června naplánované premiérové tituly, je velmi nízká. Protože nechceme našim abonentům vzít něco, co jsme jim slíbili, rozhodli jsme se všechny premiéry, které se měly uskutečnit teď na jaře, přesunout na podzim,“ uvedl ředitel divadla David Gerneš.

Držitelům předplatného na sezonu 2019/2020 se jejich abonmá automaticky prodlužuje do konce letošního roku.

Na podzim se diváci dočkají odložených premiér muzikálu Donaha!, baletní inscenace Krvavá svatba, světové premiéry adaptace francouzského filmu Nedotknutelní nebo jediné Beethovenovy opery Fidelio.

Kromě toho se mohou těšit na premiéru baletu Sólo pro tři s písněmi Jacquese Brela, Vladimíra Vysockého a Karla Kryla. V plánu je také premiéra jednoho operetního titulu.

„Reagujeme na stále se měnící situaci, informace o konkrétních termínech tedy budeme zveřejňovat postupně,“ upozornil Gerneš.

Po obnovení provozu pokladny v budově Moravského divadla na Horním náměstí si budou moci pořídit předplatné pro druhou polovinu roku i noví zájemci. Za vstupenky platné do 31. prosince zaplatí poměrnou část z původní ceny.

„Na konci června představíme předplatné na rok 2021 s tím, že obnovování stávajícího předplatného bude probíhat v září a nové předplatitele rádi přivítáme od října. Všechny termíny ještě upřesníme,“ vzkázal vedoucí obchodního oddělení Petr Zadorožný.

Nové abonmá bude platit od 1. ledna 2021 do konce kalendářního roku.