Moravské divadlo představilo novinky netradiční tiskovkou. Tady jsou premiéry

Zástupci Moravského divadla Olomouc (MDO) představili plány pro zbytek sezony, která se kvůli koronaviru protáhne až do konce kalendářního roku. Co zameškali na jaře, to herci a zpěváci doženou na podzim. Příznivci kulturních akcí se mohou těšit na šest premiérových inscenací, baletní galavečer i připomínku stého výročí vzniku české divadelní scény v Olomouci.

Netradiční tisková konference Moravského divadla Olomouc na Horním náměstí, 17. 8. 2020. U mikrofonu nová posila souboru činohry herečka Kristína Jurková, za ní zleva umělecký šéf baletu Michal Štípa a ředitel divadla David Gerneš | Foto: Deník / František Berger