Na historické budově Moravského divadla na Horním náměstí se nyní opravuje přibližně 450 metrů čtverečních střechy, která je v havarijním stavu. Původní břidlice se už vlivem stáří rozpadá a musí být nahrazena novou. Práce začaly v tomto týdnu.

„Provádíme výměnu břidlice a podkladní lepenky. Počítá se také s částečnou výměnou dřevěného bednění, které tvoří takzvanou roznášecí plochu pro břidlicovou krytinu. Pokládka břidlice je řemeslo, které dnes už umí málokdo. Pracují s ní pokrývači, které mají s pokládkou této krytiny bohaté zkušenosti. Práce by měly být hotové do poloviny srpna,“ sdělil stavbyvedoucí společnosti HB Delta Pavel Hurta.

Oprava střechy přijde na přibližně jeden a půl milionu korun. Financuje ji město Olomouc, které na ni získalo dotaci 415 tisíc korun od ministerstva kultury.

„Vloni jsme oslavili sto let českého divadla v Olomouci a jsem moc rád, že do nové sezony a nové stovky vstoupíme pod novou střechou. Historická budova divadla navíc vloni oslavila sto devadesát let, takže má od nás dodatečně jako dárek nový klobouk a v příštím roce bychom jí velmi rádi oblékli také nový kabát v podobě moderní fasády a vyměněných oken,“ doplnil ředitel Moravského divadla David Gerneš.