Dvě městské kulturní instituce, Moravské divadlo Olomouc a Moravská filharmonie Olomouc, by se do budoucna měly spojit. Současný způsob financování je pro městskou kasu neudržitelný, proto Olomouc hledá řešení. Radním, kteří měli v úterý na stole dvě varianty, dává smysl společná budoucnost největších stánků kultury ve městě.

Budova Moravského divadla a Moravské filharmonie na Horním náměstí v Olomouci. Ilustrační foto | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Zachování stávajícího modelu fungování divadla a filharmonie anebo varianta směřovat k avizovanému slučování k 1. lednu 2025?

Radní se na úterním jednání jednomyslně vyjádřili pro druhou cestu a postup doporučí zastupitelům, kteří o něm budou diskutovat 5. června.

„Budeme směřovat k tomu a naplňovat jednotlivé kroky, abychom k uvedenému datu mohli funkčně dvě instituce sloučit v jednu organizaci,“ sdělil Olomouckému deníku po jednání rady města náměstek primátora Viktor Tichák, do jehož kompetencí spadá i oblast kultury.

Soukromá arena jako nový zimák. Vedení města vybralo projekt Velkomoravská

Zároveň radní rozhodli, že nechají zpracovat oponentní studii.

„Půjde o externí oponentní analýzu. V Česku moc možností nemáme, takže budeme muset sáhnout do zahraničí,“ sdělil náměstek. „Budeme muset jmenovat někoho, kdo bude managovat proces, který by zastupitelstvo schválilo,“ doplnil.

Devastace kultury v Olomouci! Lidé peticí odmítají spojení divadla a filharmonie

Součástí odsouhlaseného postupu je podle náměstka navázání intenzivní spolupráce a diskuse s Olomouckým krajem a Ministerstvem kultury.

„Oba jsou nositelé dalších zdrojů financí pro tyto instituce a je pro nás klíčové, aby tyto příspěvky byly stejné nebo vyšší,“ uvedl Tichák.

Současný způsob financování dvou velkých kulturních institucí je pro město neudržitelný, proto Olomouc hledá řešení. Že je situace vážná ukázal fakt, že filharmonie za stávajících podmínek letos nemohla uspořádat prestižní Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc. Přehlídku nahradila třídenní akce s názvem MFOpen.

Odpůrci: Nelze spojit jablka a hrušky

Možné sloučení filharmonie a divadla ale má i odpůrce. Petici proti chystanému kroku podepsalo přes tisíc lidí. Kritici chápou ekonomické důvody, ale jsou přesvědčení, že sloučením půjde kvalita umění dolů a město stejně neušetří. Odmítají případné spojení divadelního a symfonického orchestru, které se od podstaty liší provozně i umělecky.

Signatáři pochybují, že skloňovaná synergie kulturních institucí zřizovaných městem by mohla přispět k větší kvalitě. Naopak.

„Spojit můžete dvě pekárny, ale ne jablka a hrušky. Pokud to někdo udělá, pak se to nedá jíst. Nápad je to scestný. Jsou příklady, kdy se to zastavilo, nepovedlo. Neušetřilo se, naopak náklady šly nahoru. Odvolávat se na model ze zahraničí? Srovnává se nesrovnatelné, tamní situace a podmínky jsou zcela odlišné,“ argumentoval autor petice, pedagog Milan Ludvík, jenž působí v olomoucké kultuře přes 50 let. Kritici chystají otevřený dopis s podporou významných osobností.

Olomoucká náplavka má termín oživení, budou koncerty a posezení. Dostane i jméno

Podle náměstka Ticháka jsou instituce na kost oholené a vidina toho, že by se do nich mohlo pumpovat z městského, zadluženého rozpočtu více peněz, aby se mohly rozvíjet, je mizivá.

„Hledáme takovou cestu, aby veřejná kulturní služba měla v Olomouci možnost rozvoje a mohla jít nahoru, ne opačně,“ poukázal náměstek.

Ten také dříve uvedl, že varianty, pro které by zvedl ruku, jsou se dvěma orchestry.