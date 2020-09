Tento týden diváci přijdou o úterní představení Cornevillské zvonky, středeční reprízu muzikálu Zvonkonosy i sobotní balet Giselle.

„V úterý 29. září pak místo původně plánovaného představení Così fan tutte uvedeme novinku v činoherním repertoáru – adaptaci francouzského filmu Nedotknutelní. Současně se v tento den ruší představení Jméno v Divadle na Šantovce,“ upozornil mluvčí divadla David Kresta.

Ředitel instituce David Gerneš prosí veřejnost, aby sledovala webové a facebookové stránky divadla, kde se dozví další případné změny.

„Děláme maximum pro to, abychom se co nejdříve mohli vrátit do normálního režimu. Ubezpečuji naše diváky, že v hledišti se nemusí cítit ohroženi, současně však nadále trváme na nošení ochranné roušky po celou dobu pobytu v budově divadla,“ uvedl.

Vstupenky na zrušená představení lze vrátit na pokladně divadla do 5. října. Peníze za lístky zakoupené online se automaticky vrátí na účet zákazníka. Na náhradní představení Nedotknutelní lze využít původní vstupenky na Così fan tutte.

Změny v programu

22. 9. Cornevillské zvonky – zrušeno (předplatitelé skupiny B dostanou náhradní termín představení, který včas upřesníme)

23. 9. Zvonokosy – zrušeno

26. 9. Giselle – zrušeno

29. 9. Così fan tutte – náhradní představení Nedotknutelní (zachováno pro předplatitelskou skupinu L)

29. 9. Jméno (Divadlo na Šantovce) – zrušeno