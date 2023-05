Milovníci pivních speciálů se mají o nadcházejícím víkendu na co těšit. V pátek 19. a sobotu 20. května proběhne v pavilonu E olomouckého výstaviště Flora třetí ročník Moravské vernisáže piva. Představí se přes dvě desítky nejoceňovanějších pivovarů a desítky pivních stylů z celé Moravy.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Návštěvníci se mohou těšit na to nejlepší od předních moravských minipivovarů. Do Olomouce tentokrát dorazí také hosté z Maďarska a Polska, kde se minipivovarům v současné době velmi daří.

„Už tradičně bude mezi nejzajímavější vzorky patřit brněnský specialista na kyseláče JBM Brew Lab, který připraví jeden z festivalových speciálů nebo pivovar Thrills brewing. Ten posunul moravské pivovarnictví o několik pater výš. Z létajících pivovarů dorazí třeba olomoucký Blázen na čepu,” pozval Matúš Krátky, hlavní degustátor festivalu a majitel pivotéky Pivní Ráj Olomouc.

Moravská vernisáž piva nabídne dva dny plné přednášek, diskusí, setkání hospodských nebo premiéru nové nezávislé degustační soutěže. Té bude předsedat profesionální degustátor evropského formátu Imrich Nogell. Porota vybere vítěze ve čtyřech soutěžních kategoriích - ležák, tmavý ležák, Pale ale a kyseláč.

K dispozici budou také pivní suvenýry, gastronomická sekce s grilem nebo lahůdkami z Paštikárna u pana Ragueneaua.

„S dalšími hosty, třeba Lukášem Provazníkem, který má v Brně dvě vynikající pivnice, budeme mluvit o moderních trendech v pivovarnictví, konkrétně o novém stylu Cold IPA.“ dodal ředitel festivalu Filip Harviš z Vyhoukané sovy.

Třetí ročník festivalu bude výjimečný i díky spolupráci s Univerzitou Palackého, která loni podpořila projekt vlastního experimentálního mikropivovaru. Studenti díky tomu získají informace o technologickém postupu vaření piva, chemických dějích nebo vlivu na lidské zdraví.

„O pivu se dá mluvit desítky hodin. Lidé se dnes daleko víc zajímají o kvalitu, vlastnosti nebo vady. Třeba už jen proto, že roste i cena . Zákazník by za utracené peníze měl chtít něco, co má tu nejvyšší kvalitu a je za tím vidět dobrá práce všech, kteří s ním přijdou do styku. Od sládků až po výčepní,“ míní Jiří Gregor, spoluorganizátor a majitel pivnice Olomoucká citadela.

Vrcholem Moravské vernisáže piva budou tradičně i festivalové speciály. První se bude vyrábět v kooperaci s JBM Brew Lab.

„V plánu je ostružinový kyseláč doplněný pistáciemi. Druhé pivo připraví Blázen na čepu a Luhačovický pivovar. Bude to lehčí IPA, která bude přesně pasovat k příjemnému jarnímu večeru ve Smetanových sadech, kde se festival koná. Třetím bude speciální pivo na styl finského sahti, do kterého Jan Kubík z projektu Brewmaster.cz nepřidal chmel,“ popsal hlavní degustátor festivalu Matúš Krátky.

Podrobné informace jsou na facebooku nebo na instagramu.

Vstupenky na Moravskou vernisáž piva jsou k dostání ZDE.