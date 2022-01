Koncert s názvem „Barbra Streisand & Ella Fitzgerald“ je poctou dvěma výjimečným umělkyním, které ovlivnily světový hudební průmysl. V průběhu večera zazní nejslavnější písně jako Papa Can You Hear Me, Memory, The Lady Is a Tramp, How High the Moon, písně z West Side Story a další známé melodie. Návštěvníky koncertu okouzlí rozmanitost repertoáru i nové aranže písní těchto zpěvaček.