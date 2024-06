Po dlouhé diskusi trvající několik hodin, provázené emocemi udělalo olomoucké zastupitelstvo finální krok na cestě ke sloučení Moravské filharmonie a Moravského divadla. Proti v pondělí schvalovanému zpečetění fúze k 1. lednu 2025 a odsouhlasení zřizovací listiny organizace vzniklé sloučením vystoupili zástupci umělců, veřejnosti nebo senátoři. Opozice kritizovala nepřipravenost fúze a varovala před hazardem s budoucností kultury v Olomouci.

Hudebníci MFO v pondělí ráno vítali olomoucké zastupitele dechovkou, cimbálovkou a drobným občerstvením. Nesouhlasí s převedením orchestru do struktur Moravského divadla Olomouc. | Video: Tauberová Daniela

Že sál v Hynaisově ulici je v pondělí dějištěm zásadního hlasování s dopady na olomouckou kulturu, si hned ráno mohli všimnou i ti, kteří na samotné jednání zastupitelstva namířeno neměli, ale jen procházeli kolem administrativní budovy. Hudebníci Moravské filharmonie Olomouc (MFO) zde hlasitě vítali příchozí - dechovkou a cimbálovkou.

„Upozorňujeme na nepřipravený proces slučování, který nemá jasný cíl. Naše forma protestu je vždy spíše pozitivní. Chceme lidem přinést i něco navíc než jen to, že budeme křičet, že je všechno špatně,“ vysvětloval vystoupení hudebníků Jakub Látal, mluvčí odborové organizace MFO.

Během schůze přišli nespokojeným hudebníkům na pomoc občané i senátoři, aby se pokusili odvrátit finální rozhodnutí. Mnohá vystoupení byla plná emocí.

Autor petice Milan Ludvík předal primátoru města Miroslavu Žbánkovi (ANO) archy. Celkem, i na internetu, vyjádřilo nesouhlas přes 5600 lidí.

„Dokázali jste spojit občanskou iniciativu proti tomuto sloučení a za samostatnost Moravské filharmonie a vyvolat obrovskou solidaritu s tímto orchestrem. Je s podivem, že takový nápad prosazujete dál a dál – přes všechny možné protesty. O naše stanoviska není zájem,“ poukazoval Milan Ludvík.

Autor petice Milan Ludvík na zasedání olomouckého zastupitelstva 10. června 2024Zdroj: Online přenos zasedání zastupitelstva. Repro: Deník/Daniela Tauberová

Filharmonik: Není tam nic

Podle ambasadora MFO a senátora Lumíra Kantora ničí koalice sloučením odkaz předků.

„V Olomouci je v tomto okamžiku umlčována klasická hudba, která je jednou ze základních múz,“ bránil druhou nejstarší českou filharmonii proti chystané fúzi. „Vidím tady zpochybňování občanské společnosti. Přečtěte si nebo si obnovte znalosti eseje Václava Havla Moc bezmocných…,“ přihlásil se senátor ještě jednou o slovo.

Ambasador Moravské filharmonie a senátor Lumír Kantor na zasedání olomouckého zastupitelstva 10. června 2024Zdroj: Online přenos zasedání zastupitelstva. Repro: Deník/Daniela Tauberová

Do vedení města se ostře pustil klarinetista filharmonie a představitel odborů Vojtěch Pospíšil, jenž z krabice od banánů vysypal primátorovi přes dvě stě vzkazů lidí, kteří se nedávno zúčastnili koncertu v Letním kině - na koncert za zachování filharmonie přišlo na tři tisíce lidí.

Zastavte ten experiment, vyzývá opozice olomoucké radní

„Proces je transparentní, ale skrz na skrz, protože je prázdný, nic tam není. Co máte na stole? Nic. Není vyčíslená ekonomika, nemáme vizi financování ze strany města, není vyřešený kraj, nemáte organizační strukturu, nemáte personální kapacity, nejsou navrženy základní procesy, není tam nic nic nic. Budou se do toho lít peníze? Nebo se bude masivně propouštět? Nebo se bude dělat obojí? Nevíte nic,“ vyjmenovával Pospíšil.

Klarinetista filharmonie a představitel odborů Vojtěch Pospíšil na zasedání olomouckého zastupitelstva, 10. června 2024Zdroj: Online přenos zasedání zastupitelstva. Repro: Deník/Daniela Tauberová

Opoziční koalice SPOLU se sice na úvod schůze pokoušela o vypuštění bodu z programu, ale návrh v rámci schvalování programu neprošel.

Třaskavým bodem vedení navázalo na usnesení zastupitelstva z března letošního roku, kdy byla schválena forma spojení Moravského divadla Olomouc (MDO) a MFO.

Tichák: Nic se neruší ani neomezuje

„Současná situace, která ve veřejném prostoru kulminuje, mě netěší. Nejvíce mě na tom netěší práce s informacemi, která se v průběhu více než roku odehrála. Jsme za to velkou měrou zodpovědní, snažili jsme se to narovnat, informovat o konkrétních krocích. Přesto se nedaří vyvrátit zásadní omyly. Tím, zásadním je to, že se tady něco ruší, omezuje. Rázně to chci dementovat,“ opakoval náměstek primátora Viktor Tichák (Pro Olomouc a Piráti).

Náměstek primátora Viktor Tichák na zasedání olomouckého zastupitelstva, 10. června 2024Zdroj: Online přenos zasedání zastupitelstva. Repro: Deník/Daniela Tauberová

„Zřizovací listina hovoří jasně o dvou orchestrech, ne o jednom. Jakákoliv další změna by vyžadovala projednání zastupitelstvem, které by muselo tuto zřizovací listinu měnit,“ vysvětloval.

Argumentoval hospodárností a stabilitou těles do budoucna.

„Obě značky zůstanou zachovány, kdy pod uměleckou značkou MFO organizace provozuje stálý profesionální filharmonický orchestr,“ ujišťoval.

„Byly zakomponovány připomínky vedení filharmonie a opozice: bude garantováno zachování kulturní služby včetně ucelených sezon MFO,“ dodal Tichák.

Primátor připomněl, že si rada nechala zpracovat celou řadu analýz.

„Potkali jsme se s řadou odborníků, abychom se ujistili, zda se vydáváme dobrým nebo špatným směrem. Zřizovací listina dává dostatečně silný prostor k tomu, aby se zaměstnanci MFO nemuseli obávat toho, že 1.1 nebude mít někdo pracovní smlouvy,“ zdůraznil Žbánek, jenž po dvou hodinách diskusí jednání zastupitelstva opustil kvůli zdravotní indispozici.

Spolu: Je to slupka bez základu

Opozice znovu kritizovala nepřipravenost slučování.

„Vytvořili jste nějakou slupku bez základu. Že je to udržitelné? Nemáte jediný ekonomický ukazatel, jediné číslo, kterým byste to doložil. Jen slova, která ničím nepodkládáte,“ vystoupila předsedkyně Spolu Markéta Záleská.

Předsedkyně opozičního klubu Spolu Markéta Záleská na zasedání olomouckého zastupitelstva, 10. června 2024Zdroj: Online přenos zasedání zastupitelstva. Repro: Deník/Daniela Tauberová

Její kolega z klubu Jan Holpuch se pozastavil na tím, jak koalice tlačí slučování přes odpor části odborné veřejnosti, respektovaných osobností, opozice, zaměstnanců a odborů MFO, diváků a posluchačů. „Žádná široká shoda, po které volal pan primátor a věcně příslušný náměstek, co se týče slučování neexistuje,“ poukázal politik.

Tvrzení koalice, že se nic neruší, je podle něj „hluboké nedorozumění“.

„Fakticky to znamená, že po 79 letech zrušíme samostatnou filharmonii. To je z mého pohledu hazard s budoucností kultury a ohrožení existence tradičních kulturních institucí v našem městě. Jejich existence totiž bude dále závislá na formulacích ve zřizovací listině a jen na dnešním jednání zastupitelstva rozhodujeme o čtyřech změnách anebo dodatcích zřizovacích listin našich příspěvkových organizací,“ poukázal Jan Holpuch.

„Pouhá drobná úprava může nadobro vést ke slučování orchestrů případně jejich zrušení. Nadobro tím otevíráme Pandořinu skříňku a vytváříme stav permanentní nejistoty,“ kritizoval.

Neslučujte divadlo a filharmonii! Vyzývají Hřebejk, Suchý, Pecková a další

Nový název

Po 16. hodině radniční koalice tvořená hnutím ANO, spOLečně a ProOlomouc s Piráty 27 hlasy s účinností k 1. lednu 2025 schválila sloučení příspěvkových organizací a nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Moravské divadlo a Moravská filharmonie, jak zní nový název.

Zřizovací listina počítá také se vznikem garanční rady, jež bude sedmičlenným orgánem, jehož hlavním úkolem bude dohled nad dodržováním zřizovací listiny.

Sloučení MDO a MFO: hlasování olomouckého zastupitelstva 10. června 2024Zdroj: Repro:Deník/Daniela Tauberová

Pro odbory a podporovatele MFO to podle jejich slov není konec. Nerezignují.

„Náš boj za zaměstnance a identitu druhé nejstarší filharmonie v České republice, která přestála mnoho dějinných zvratů a ekonomických krizí, rozhodně tímto hlasováním nekončí. Vždy budeme stát za důstojnými podmínkami k práci našich zaměstnanců a zaměstnanci samotnými a rovněž se budeme vyjadřovat k problémům které zaznamenáme, to je naše povinnost,“ prohlásil ještě před závěrečným hlasováním Jakub Látal, podle kterého tento krok přinese chaos v organizaci a v delším horizontu povede je zhoršení kulturní služby pro občany Olomouce.