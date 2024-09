Odhad povodňové situace pro Olomouc se v neděli dopoledne nemění: velkou vodu valící se z hor by měla zvládnout. Vyhráno ale není, vedení města upozorňuje, že situace se může ještě zhoršit.

V Olomouci byla v neděli dopoledne řeka Morava na prvním povodňovém stupni. Dosažení třetího se očekává v úterý ráno. Hladina však bude dále stoupat.

Modely předpovídající, jak moc se ještě zvedne, se průběžně přepočítávají. Podle zatím posledních by ve středu ráno měla mít v profilu Nové Sady do pěti metrů. Pokud to bude takto, Olomouc velkou vodu zvládne.

Prognóza pro Olomouc se tedy v tuto chvíli výrazně nemění. Aktuální úroveň protipovodňových opatření by měla řeku Moravu udržet v hrázovém systému.

„Vypadá to tak. Díky dobré snaze vodohospodářů, kteří se snaží korigovat toky tak, aby se povodňové vlny nepotkávaly v jeden okamžik, a byl čas, aby voda odtekla,“ sdělil v neděli dopoledne Olomouckému deníku tajemník povodňové komise města Olomouc Jan Langr.

Současně ale odkazuje na pro Olomouc důležitá odpolední data z vývoje na severu, která zpřesní vývoj na Olomoucku.

V horských oblastech Olomouckého kraje je aktuální situace velmi vážná. Bez ohledu na srážkové úhrny bude pro Olomouc rozhodující situace na horních tocích.

„Zatím bych tedy prognózu pro Olomouc neměnil. Musíme však být připraveni na to, že vody může být více. Nepolevujme s ostražitostí. Raději buďme připraveni na to, že ještě můžeme stěhovat a přeparkovávat. Nemáme vyhráno,“ upozornil.

Vykliďte si sklepy

Dosažení druhého stupně povodňové aktivity se v Olomouci očekává v neděli v 16 hodin a třetí stupeň tedy nejdříve v úterý ráno.

Stávající modely v Olomouci předpokládají i nadále prognózu na profilu Olomouc Nové Sady na hodnotě okolo 480 centimetrů, kde by měla hladina řeky Moravy dosáhnout svého maxima.

„Rozhodně se musíme v Olomouci připravit na vysokou hladinu spodní vody, a proto doporučujeme občanům, aby ze sklepů a suterénů vystěhovali cenné věci a byli připraveni na možnost jejich zaplavení. Současně je žádáme, aby s ohledem na složitý vývoj v oblasti Jeseníků nadále věnovali pozornost informacím a vývoji v Olomouci, protože v tuto chvíli nemůžeme vyloučit zhoršení situace,“ poukázal primátor Miroslav Žbánek.

Největší ohrožení pro Chomoutov

Nejhorší situace se nadále očekává v Chomoutově, kam město soustřeďuje protipovodňovou ochranu. Hasiči na pravém břehu před mostem přes řeku Moravu postavili mobilní protipovodňovou zábranu.

Lidé v problematických lokalitách využili pytle s pískem pro ucpání míst, kudy by mohla vniknout voda do nemovitostí, vyklidili sklepy.

Moravě má odlehčit Soutok

Nad Olomoucí, na Šumpersku, je nejvíce zasažená oblast na horní Moravě a na řece Desné. V Loučné nad Desnou dochází k velkým rozlivům na obou březích toku, dále i níže po toku. Na třetím stupni je přítok Třebůvka v Lošticích.

„Během dne je naplánováno odlehčení Moravy do poldru Soutok nápustnými stavidly,“ informoval v neděli ráno mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

„Odtokově nejhorší situace je i nadále na tocích odvodňujících Jeseníky. Situace se tak nebude příznivě vyvíjet v povodí horní a střední Moravy. Hladiny zde budou dále stoupat,“ uvedl.

Srážek bude už méně

V Jeseníkách za posledních 24 hodin napršelo až 240 milimetrů srážek. Prognóza na dnešek úplně příznivá není, ale srážek bude podstatně méně.

„V Jeseníkách to začne slábnout kolem poledne. Do té doby tam může spadnout něco mezi 40 a 60 milimetry,“ sdělil vedoucí regionálního předpovědního pracoviště ČHMÚ Roman Volný.

V Moravičanech byla v neděli ráno Morava vysoko, je zde od sobotního večera třetí stupeň.

„Neznámá je, co to udělá v Litovelském Pomoraví, kde se voda z části rozlije. V úterý 17. září někdy nad ránem by mohl být překročen třetí stupeň povodňové aktivity. Bude pozvolný nástup,“ dodal.

Pršet má také v pondělí, ale nepůjde už o velké úhrny. V Jeseníkách to bude 40 milimetrů, což může místy zastavit pokles.

„Je velká šance, že od úterý pršet na nějakou dobu nebude,“ dodal Roman Volný.