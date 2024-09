Zatopeno zůstalo po ráno několik ulic v Chomoutově. Komunikace na Štěpánov je stále neprůjezdná.

K mohutným rozlivům došlo na jihu města, kde zmizela pod vodou důležitá spojnice mezi Holicí a Novými Sady a také Holický les.

Holický les, úterý úterý 17.9. 8:00

Řeka Morava do úterního rána vystoupala na odečtu na Nových Sadech až pod hranici pěti metrů (492cm) a začala pozvolna klesat. Množství vody protékající Olomoucí bude ale ještě několik dní obrovské. Podle předpovědního modelu by měl na třetí povodňový stupeň ve městě vydržet minimálně do soboty.

Velké části města se povodně vyhnuly. Protipovodňová ochrana zafungovala. Přesto se v některých částech města objevují průsaky vody a lokální zaplavování sklepů kvůli vysoké hladině spodní vody.

Chomoutov: zaplaveny desítky domů

V Olomouci-Chomoutově jsou od pondělního večera zatopeny ulice na levém břehu Moravy za mostem, ale voda se dostala také na Hrachoviska. Celkem jsou v okrajové čtvrti zasaženy desítky rodinných domů.

„Podívejte se, kde se to večer zastavilo,“ ukazoval v úterý ráno v zaplavené ulici Hrachoviska pan Roman.

„Těsně před barákem. Vodu mám ve sklepě a v půlce zahrady. Níže v ulici a hlavně za mostem jsou na tom hůře,“ dodal.

VIDEO: Primátor Žbánek o situaci v zaplaveném Chomoutově v úterý 17. 9. ráno

Primátor Olomouce Miroslav Žbánek hodnotí povodňovou situaci v nejvíce postižené části města - Chomoutově, úterý 17. září 7:00 | Video: Tauberová Daniela

Na Hrachoviskách jsou od večera na nohou hasiči, výkonná čerpadla jedou na plné obrátky. Pomáhají stahovat vodu zpět do Moravy. V Chomoutově voda postupně začíná klesat.

„Monitorovali jsme situaci v Chomoutově, a naplnil se ten horší scénář, naštěstí ne ten katastrofický, že i Hrachoviska jsou pod vodou,“ hodnotil v úterý ráno přímo na místě primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

„Škody na majetku nebudou tak výrazné, zatím nemáme informace o poškozených budovách,“ uvedl.

Olomouc-Chomoutov, Hrachoviska, úterý 17.9.7:00.

V Chomoutově, kde situaci komplikovaly i výpadky elektřiny, se místní obyvatelé zavčasu připravili na povodňovou vlnu.

„Spolupracovali při ochraně jejich majetku, ukázalo se, že Chomoutov je už na příchod velké vody vycvičen a lidé fungují perfektně,“ pochválil místní primátor.

Jakmile hladina ještě více opadne, začne v Chomoutově odčerpávání vody a odstraňování povodňových škod. Úklid komunikací, dekontaminace studní, ale i sociální pomoc lidem postiženým povodněmi.

Zaplavený Chomoutov, 16. září 2024

Holický les pod vodou

Rozvodněná Morava vytvořila obří lagunu na jihu Olomouce mezi Holicí a Novými Sady. Holický les je pod vodou.

Zmizela pod ní i důležitá komunikace, silnice 570, spojující tyto části města. Tato Keplerova ulice bude podle odhadů neprůjezdná ještě dva dny.

Ulice Keplerova za nadjezdem, směr Nové Sady, úterý úterý 17.9. 8:00

Velké části Olomouce se však povodně vyhnuly, přestože řekou Moravou při kulminaci protékalo zhruba 330 kubíků vody za sekundu. Obří masa vody valící se na město v řadě Olomoučanů budila velké obavy. Do noci kontrolovali hladinu u Bristolu, ale i na dalších místech.

Rozednění přineslo všem velkou úlevu. Podle předpovědí hydrometeorologů nyní bude hladina Moravy v Olomouci postupně klesat.

„Krizový štáb začne připravovat odstraňování následků a budeme se zabývat rozsahem škod na majetku a zabezpečení městské infrastruktury tak, aby bez problému probíhalo zásobování energiemi a pitnou vodou, protože spodní voda je stále vysoko a stále bude vzlínat,“ sdělil primátor.

S čerpáním vody počkejte

V některých částech Olomouce se podle magistrátu objevují průsaky a vysoká hladina spodní vody a s tím související lokální zaplavování sklepů.

„Chceme ale doporučit občanům, aby s případným odčerpáváním vody ze sklepních prostor počkali do poklesu hladiny v řece, jelikož předčasné čerpání by mohlo zapříčinit i narušení statiky domu,“ upozornil primátor Žbánek.

Stále rovněž platí výstraha, aby se lidé nezdržovali v těsné blízkosti Moravy, masa vody je obrovská a bude takto procházet městem i několik dní.

Povodňová voda může být kontaminovaná a může také docházet k pádům stromů z důvodu podmáčenosti. „A to přesto, že dle stávajících předpovědí by už několik následujících dní nemělo pršet a situace na toku by se měla uklidnit a voda začít pozvolně klesat,“ dodává tajemník protipovodňové komise Olomouce Jan Langr.

Krizový štáb rovněž apeluje nejen na místní, ale i návštěvníky, aby v případech, kdy to není nezbytně nutné, nejezdili do města autem. A to nejen kvůli zaplaveným územím, ale také kvůli uzavírkám v souvislosti s opravami komunikací. Ty jsou v tak rozpracované fázi, že s nimi není možné v tuto chvíli nic udělat.