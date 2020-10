Řeka Morava v Olomouci se od noci zastavila na druhém stupni povodňové aktivity, do vyhlášení "trojky" ji ve čtvrtek večer chybělo asi dvacet centimetrů.

Od čtvrtečního rána až do večera se hladina řeky v Olomouci držela prakticky na stejné úrovni, podle odhadu hydrometeorologů se však její kulminace ve městě teprve očekává. Zvedat by se měla během noci, nejvyššího stavu má dosáhnout až v pátek.

Morava v Litovli se sice stále drží na třetím stupni povodňové aktivity, ale průtok již dosáhl maxima. Na to právě stále čeká Olomouc, kde je hlavní tok na druhém stupni a jde velmi pozvolna vzhůru. V 18.00 byla hladina na výšce 409 centimetrů, do třetího chybělo 21.

Pátek v Olomouckém kraji zřejmě přinese další déšť. Od rána by mělo být oblačno až zataženo s maximálními teplotami do 9 stupňů. Odpoledne pak zřejmě přijdou opět srážky, na horách sněhové.

Podobné počasí s deštěm či přeháňkami meterologové předpovídají i na sobotu, v neděli by už mělo ubýt oblačnosti i srážek.

Liboš se brání zatopení

Voda z rozvodněného potoka Říčí ve čtvrtek ohrožuje rodinné domy v Liboši. Na místě se vytvořila laguna a voda se tlačí do zástavby. V některých domech dělí od zatopení domácnosti jeden dva schody. Na místě zasahují hasiči.

"Staví se hráz ze zeminy a před domy se skládají pytle s pískem,“ informovala dopoledne Deník mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Voda zatím nepronikla do obydlených částí nemovitostí, ale zatopila lidem hospodářské objekty, sklepy, studny.

Podle starosty Liboše Jana Davida je v bezprostředním ohrožení až 18 rodinných domů.

„Někteří už mají vodu u prahu přes zahrady zezadu. Chybí schodek dva a je v baráku,“ popisoval.

Profesionálové i dobrovolní hasiči z Liboše a okolí nasadili několik plovoucích i velkokapacitních čerpadel. Vodu z laguny přečerpávají přes silnici pryč, aby už nepostupovala a nevnikla lidem do domů.

Odpoledne se však situace zkomplikovala. Voda začala přibývat v místě, kde břeh potoka nevydržel nápor vodní masy.

„Už je tam bagr, couvá tam tatrovka s hlínou, abychom to zasypali. Doufejme, že to bude držet. Nepotřebujeme, aby voda v laguně přibývala! Potřebujeme čerpat a čerpat,“ líčil odpoledne starosta Liboše Jan David.

„Podařilo se nám ucpat a zvednout břehy potoka, takže voda z Říčí je zastavena. Dojeli hasiči s velkokapacitním čerpadlem a vodu budeme valit dál pryč,“ doplnil v 18.00 starosta David.

„Potřebujeme, aby už Morava klesala a lépe to odtékalo,“ dodal.

Odčerpávání a pytle s pískem

Podobná situace nastala také v Grygově, kde se do Blatecké ulice přelila voda z toku Týnečka.

„Voda je na ulici a na chodnících. Zatím to pobere kanalizace a odčerpávají také hasiči. V Blatecké ulici jsme už tuto situaci zažili v roce 1997 i 2006, do domů se tam tehdy lidem voda nedostala. Na této situaci se bohužel částečně podílí Povodí Moravy, které malé toky pravidelně neudržuje a nečistí, ač s nimi o tom opakovaně jednáme,“ poznamenal starosta Tomáš Kubáček.

Zahrádky několika rekreačních objektů jsou zaplavené v Hlubočkách na Olomoucku.

„Do chat se to nedostalo, ty už jsou vyvýšené. Jedná se o místa s obvyklým rozlivem vody při vydatnějších deštích, tak jsou tomu už chaty uzpůsobené. Řeka Bystřice klesla na druhý stupeň a pokud nebude pršet, tak už by snad žádné nebezpečí hrozit nemělo. Škody na majetku nejsou velké, je zaplavená cyklostezka a tu hasiči opláchnou,“ informovala o aktuální situaci starostka Eva Hasníková.

Ve Štěpánově se vylila Oskava i Sitka, zatopená je místní část Benátky a část Březců. V noci hasiči odčerpávali sklepy a v místní části Stádlo hlídali, aby naplaveniny neucpaly tok.

„Do sklepů se dostala spodní voda, ta teď má hladinu velmi vysoko. Do domů voda nikde nenatekla, maximálně se zatím dostala někomu do dvora. Vstupy do rodinných domků chráníme pytli s pískem. Situace se pomalu zlepšuje, voda o centimetry klesá, hladina Sitky už jde také velmi pozvolna dolů. Hlavně, aby už nepršelo,“ přeje si starosta Jiří Šindler.

Olomouc: myší díra zase otevře

Povodňová komise od čtvrtečního rána jednala na olomoucké radnici, v noci na čtvrtek byl ve městě vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. Město hasičům poskytlo palety s pytli naplněnými pískem, aby mohli stavět ochranné hráze.

V nejbližších hodinách by měl být znovu otevřen podjezd „Myší díra“, kde byla ve středu večer po obou stranách řeky Bystřice uzavřena silnice. Technické služby na místě ještě odklízejí naplaveniny.

Na opačném břehu zůstane ještě o něco déle uzavřený chodník a cyklostezka. Hladina Bystřice už má vrchol za sebou a předpokládá se pokles.

Vzestupnou tendenci bude ještě dnes a zítra mít řeka Morava. V pátek pravděpodobně dosáhne třetího stupně povodňové aktivity a úrovně pětileté vody. Pokud se výrazně nezhorší počasí, neměla by řeka v Olomouci ohrožovat své okolí.

Na novém nábřeží Moravy u vysokoškolských kolejí je pod vodou půlkruhové schodiště. Budoucí náplavka mezi mosty v Komenského ulici a Masarykově třídě je také zaplavená.

Práce v korytě řeky jsou přerušené, firmy z něj včas odstranily stroje a materiál. Kapacita koryta v centru je na osmdesáti procentech plánovaného stavu po dokončení protipovodňových opatření.

„Pečlivě monitorujeme situaci na řece Moravě a přítocích, kontrolujeme i situaci v zahrádkářských koloniích poblíž řeky, aby se nikdo neocitl v ohrožení,“ popsal primátor Mirek Žbánek.

Hasičům, kteří v některých obcích na Olomoucku budují ochranné bariéry chránící rodinné domy před velkou vodou, pomohlo také město. „Poskytlo jim asi patnáct palet s naplněnými pytli na stavbu hrází,“ upřesnil náměstek primátora Martin Major.

"Nejhorší snad máme za sebou"

To nejhorší snad už máme za sebou, shodovali se ve čtvrtek ráno starostové z Olomoucka. Přestalo pršet, hladiny řek viditelně klesají a v obcích teď hlídají hlavně okolí mostů, aby tam koryta neucpaly kmeny stromů a další naplaveniny.

V Pňovicích už voda klesá, z čehož mají místní radost.

„Přestalo pršet a hladina jde viditelně dolů, o centimetry za hodinu. Doufáme, že to nejhorší už máme za sebou. Na okolních polích a na louce je vody pořád dost, ale to je tady pokaždé, jakmile stoupne Oskava. Šumvaldská voda v červnu byla mnohem horší, než to, co je tady teď,“ zhodnotil aktuální situaci starosta Radovan Štábl.

V noci hasiči čerpali vodu z několika sklepů a budou je ještě „dočerpávat“ také v dalších dnech a o víkendu. „Vždycky pár dní trvá, než se hladiny spodní vody srovnají. Vodu na polích a loukách už bereme jako skoro normální záležitost při vytrvalých deštích,“ poznamenal pňovický starost.

Ve Velké Bystřici se situace zklidnila, ve středu tomu napomohlo také vyčištění ucpaného koryta Vrtůvky.

„Lesy se o ni bohužel málo starají, koryto zablokovaly náletové dřeviny a nánosy a zastavilo se to snad patnáct centimetrů pod mostem. S vyčištěním toku pomohl místní autodopravce, bagrem odstranil nálety a prohloubil koryto. Lidé už z toho byli nervózní a měli obavy, že se Vrtůvka vylije, ale zvládlo se to udělat včas ,“ řekl starosta Marek Pazdera s tím, že ve čtvrtek ráno je situace mnohem lepší.

„Voda ve středu zalila několik zahrádek a cyklostezku, ale škody naštěstí nejsou velké. Dnes je Bystřice na ´jedničce´. Je vidět, jak výrazně to kleslo. Dnes už jsme optimisté,“ dodal starosta.

Vodu z několika sklepů čerpali ve středu také v Horce nad Moravou.

„Zaplavila je spodní voda, okolní pole jsou nasycená a hladina spodní vody se teď drží vysoko. Od včerejška se už tady ale nic zásadního nestalo, snad už bude situace klidná,“ doufá starosta Luděk Tichý. V obci se teď soustředí na monitorování situace v okolí mostů.

„Může se stát, že někde spadne strom, voda jej přinese k nám a pak může ucpat tok pod mostem. Z toho máme obavy, ale samozřejmě to místní hasiči i občané hlídají a hned bychom takovou situaci řešili, pokud by k tomu došlo,“ ujistil starosta.

Litovel: voda v lesích a polích

Morava v Litovli v noci na čtvrtek stoupla na 3. stupeň povodňové aktivity. Podle povodňového štábu se Morava vylila v okolí do lesů a na pole. Ve městě se zatím místy vytlačuje spodní voda. Hladina v Moravičanech by již měla kulminovat.

„Jsme momentálně o chloupek s rezervou. Zatím je to dobré,“ hodnotil v 7.00 situaci místostarosta Litovle Lubomír Broza. „Po kulminaci v Moravičanech to bude čtyři až šest hodin dotékat,“ popisoval.

Hladina Moravy na měřidle pod Svatojánským mostem dosahovala ráno 2,6 metru. „Ještě je tady metr rezervy,“ přiblížil místostarosta.

V Moravičanech je Morava na nejvyšším, třetím stupni od 22. hodiny, kdy automatická stanice naměřila 300 metry. V 7.00 měla 317 centimetrů.

Morava v Olomouci před půlnocí vystoupala na druhý, pohotovostní stupeň. V profilu Nové Sady bylo v 7.00 306 centimetrů a hladina jde velmi pozvolna nahoru – od půlnoci o 14 centimetrů. Do třetího stupně zde chybí čtvrt metru.

Hasiči na Olomoucku monitorovali situaci. V Horce nad Moravou, Hlubočkách, ve Velké Bystřici a na dalších místech včera pomohli místním, aby přes noc nedošlo k zaplavení v zastavěných částech obcí. Postavily se hráze a místní hasiči situaci monitorovali.

„Situace na Olomoucku se po celou noc monitorovala a ve většině případů byli starostové připraveni na to, že hladina může vzrůst, hasiči byli na místě a pytlovalo se na různých místech až do noci,“ shrnula mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Zaplavený Brodek

V Brodku u Přerova se v noci vylila říčka Olešnice. Voda se rozlila do pěti ulic a ohrožovala na sedm desítek rodinných domů.

„Do dvou desítek z nich vtekla do obytné části. Hasiči objekty zabezpečovali pytli s pískem. Nasazeno bylo i velkokapacitní čerpadlo SOMATI, které dosud čerpá vodu ze zatopeného podjezdu ve směru na Prostějov. Ten je pro dopravu uzavřen. Lidé ze zasažených domů mohli využít náhradního ubytování, které zajistila obec, ale nikdo tak neučinil. Evakuovali jsme tři osoby, ty ale využily ubytování v rodině. Olešnice nyní postupně klesá,“ krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Bečva v nočních hodinách v Přerově kulminovala na 589 centimetrech a od rána již pozvolna klesá.

Trojka v ráno stále ještě platila na Třebůvce v Lošticích, i tam ale hladina již klesá.

Stav ohrožení naopak zatím nepolevil na Romži na Prostějovsku. Hladina říčky se v noci vyšplhala až na tři metry, na kterých se ještě po ránu ráno držela.

Déšť má polevit

Během dne se již nějaké větší srážky nečekají. Ve čtvrtek má v Olomouckém kraji být zataženo až oblačno, pršet má jen občas a ne nějak vydatně.

"Odpoledne čekáme přechodně ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 9 až 12 stupňů," předpověděl meteorolog Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.