Slaměný zajíc s pomlázkou a košíkem vajec byl součástí velikonoční výzdoby Mohelnice. V sobotu 28. března jej na náměstí Tyrše a Fügnera instalovala pracovnice města. Už druhý den však na jeho místě zůstalo pouze prázdné prostranství. Zajíc zmizel.

Z kamerového záznamu se podařilo zjistit, že dekoraci ukradl v neděli kolem půl jedenácté večer muž v černé bundě a čepici.

„Vozidlo měl zaparkované za domem služeb, byly zde nalezeny dvě kraslice. Odjet tedy mohl po ulicích Boženy Němcové, Komenského a Medkově, touto jižní lokalitou,“ uvedla radnice spolu s žádostí o pomoc při pátrání po pachateli. Krádež rovněž nahlásila policii.

Informace o krádeži vyvolala mezi obyvateli města vlnu smutku a rozhořčení. Dekorace totiž byla v aktuální těžké situaci pro řadu lidí potěchou.

„Ať si ten člověk sáhne do svědomí. Malá dcerka mi tady teď pláče. Slíbila jsem jí, že se na zajíčka někdy pojedeme podívat,“ uvedla na sociální síti Facebook Michaela Fritscherová Čížková.

Luďek nabízí odměnu

Krádež vyburcovala obyvatele města k činům. Například Luděk Pivoňka nabízí za nalezení dekorací odměnu čtyři tisíce korun. Pokud někdo dodá ještě jméno pochatele a svědectví či průkazný důkaz, nabízí odměnu o dva tisíce korun vyšší.

Podle Luďka Pivoňky je jeho nabídka pokusem získat zajíce zpátky nebo alespoň znemožnit zloději, aby si jej vystavil na zahrádce před domem.

„Nejde ani o konkrétní finanční škodu za zajíce. Jde spíše o to, že město vynakládá veřejné peníze na výzdobu a najde se někdo, kdo má potřebu to ostatním pokazit. Navíc žijeme ve složité době. Zajíc je hezký symbol Velikonoc a lidi potěšil. Viděl jsem, že se lidé u výzdoby zastavují, usmívají se, fotí se, bylo to pro ně vytrhnutí z rouškového období. O to víc mě tento čin naštval,“ řekl Luděk Pivoňka.

S výroba a instalace dekorací navíc stála úsilí.

„Paní Pirklová je neúnavná, byť nemá k dispozici moc peněz, je schopna udělat něco, u čeho se lidé zastavují. Město Mohelnice díky jejímu přístupu velmi zkrásnělo. Je mi líto i jí, že ona se s něčím dělá, o víkendu prostranství zdobí a pak to někdo ukradne,“ objasnil Luděk Pivoňka svou motivaci.

Na nového zajíce lidé rychle přispěli

Pořízení samotného zajíce vyšlo město na šest tisíc. Spolu s dalšími ukradenými dekoracemi se náklady pohybují okolo deseti tisíc korun. Pavel Jílek vyhlásil prostřednictvím sociálních sítí na pořízení nového zajíce virtuální sbírku. Okamžitě se ozvalo velké množství lidí, kteří byli rovněž ochotni přispět. Částky deset tisíc korun se podařilo dosáhnout během pouhé hodiny.

„Že se podařilo peníze získat tak rychle, překvapení určitě je. Nejde ani o to, že se ztratil jeden konkrétní zajíc. Byl ukázkou toho, že se Mohelnici něco děje, někdo tvoří výzdobu, do které investuje svůj čas. Lidem se výzdoba líbila a je pěkné, že se semknou. I pro paní Pirklovou je to zpětná vazba, že stojí za to výzdobu dělat,“ poznamenal Pavel Jílek.

Slaměný zajíc byl zakázková ruční práce. Jeho tvůrkyně bude pracovat na nové figuře, příští týden by měla být připravená k instalaci. Na Velikonoce by tak měl zajíc náměstí opět zdobit.

A zloděj? Tomu v případě odhalení hrozí ostuda, ale i opletačky s policií. Na trestný čin krádeže po dobu stavu pamatuje trestní zákoník sazbou odnětí svobody dvě až osm let.