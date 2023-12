Nehoda u křižovatky na Květín v polovině prosince.Zdroj: Policie ČRNebývalé množství nehod během pár dní na jednom místě neušlo pozornosti uživatelů sociálních sítí. Někteří o místu začali mluvit jako o „legendární zatáčce“.

„Za tři dny třetí nebo čtvrtá nehoda, to je slušný. To je opravdu na zpomalovací retardéry nebo na kameru jako za Přerovem, tam taky všichni brzdí. Dopadne to tak, že místo sedmdesátky tam dají padesát. A až se dostaneme na deset, tak se to teprve bude řešit. Nejspíš by se tam uživila i odtahová služba,“ napsal na sociální síti Facebook David Neoral.

„Nepřizpůsobení se stavu vozovky (počasí) a pak to takhle dopadá. V tomto úseku je docela provoz. Ta šedesátka tam není že srandy. Zatáčka hned po skončení obchvatu od Zábřehu pěkně vynáší, pak křižovatka na Lukavici a klasika je odbočka na Květín. Není den, aby tam něco nebylo, a pořád se najdou magoři, co budou riskovat a něco si dokazovat,“ poznamenala Lenka Neugebauerová.

Frekventovaný úsek

Faktem je, že úsek patří mezi nejvytíženější v okrese Šumperk. Před křižovatkou značky snižují rychlost na sedmdesát kilometrů v hodině, za mokra zde platí šedesátka. Tu však zdaleka ne všichni řidiči dodržují.

Řešení přinese stejně jako na Bludovském kopci až obchvat. Ten spojí budoucí dálnici D35 se čtyřproudovkou u Zvole.

Podle posledních informací Ředitelství silnic a dálnic se má obchvat Libivé začít stavět v roce 2027, hotový má být o dva roky později. Aktuálně projektanti dokončují dokumentaci pro stavební povolení.

„Byl dokončen geometrický plán a trasa je kompletně zakreslena v katastru nemovitostí. Výkupy pozemků mají začít v 1. čtvrtletí 2024,“ informuje Ředitelství silnic a dálnic v nejnovějším infoletáku.