Podmanivá opera Modrovousův hrad měla premiéru v roce 1918 v Královské opeře v Budapešti, v olomouckém Divadle Oldřicha Stibora se odehrála už v roce 1960 a nyní se na jeviště Moravského divadla vrací.

„Na historicky druhé uvedení této vzácné opery si olomoucké publikum počkalo více než šedesát let. To ale ničemu nevadí, protože nás čeká jedinečný večer, který má co nabídnout i náročnému divákovi. Cením si spolupráce s Danielou Špinar, která do inscenace vnesla kus nápaditosti a s našimi umělci vytvořila dílo v Česku nevídané,“ vyzdvihl ředitel Moravského divadla David Gerneš.

Námětem opery byl příběh legendy o Modrovousovi, jehož poslední žena se nezdráhá odhalit hrozivá tajemství ukrytá v komnatách jeho hradu, za což má zaplatit vysokou daň.

Libretista Béla Balázs svoji verzi příběhu zredukoval na základní konflikt mezi Modrovousem a Juditou a vytvořil psychologické symbolistické drama. Hrad není hradem fyzickým, ale Béla Balázs mu připisuje lidské vlastnosti. Opera díky tomu obsahuje mnoho vrstev a potencionálních výkladů.

Pro režisérku inscenace Danielu Špinar, která působila jako šéf činohry Národního divadla v Praze, je to spíše než příběh o rozdílnosti a nepochopitelnosti mužského a ženského světa vyprávění o jedné bytosti, ve které spolu mužský a ženský princip zápasí.

„Opera je z mého pohledu zaměřena na téma, kterým se v tuto chvíli zabývám, a to je tranzice. Přemýšlím nad tím, kdo je muž a kdo žena, jak jsou vnímáni ve společnosti, jaké se k nim pojí předsudky a stereotypy. Myslím, že do jisté míry je v každém člověku zakořeněn princip ženy i muže, tvoří jednotku, a přemítám, jak je důležité si to přiznat. Z tohoto úhlu vnímám vyznění opery tak, že pokud si Modrovous bere na hrad ženu, aby jí ukázal sedm zamčených komnat, přeneseně mluví o tom, že když si muž ve svém životě připustí své ženské stránky, stává se celistvým,“ objasnila svou interpretaci Daniela Špinar.

Transgender režisérka Daniela Špinar chystá v Olomouci Modrovousův hrad

Obnažené jeviště

Moodrovousův hrad je poměrně krátká opera, takže obvykle bývá doplňována ještě dalším dílem. V Moravském divadle zazní spolu s tvorbou Zoltána Kodálye.

„V našem podání se bude jednat o ´maďarský večer´, kde na Bartókovu operu navazují Kodályho orchestrální Tance z Galanty, a obě díla tvoří obsahově jeden celek. Celý večer je zarámovaný dvěma mužskými sbory z pera Zoltána Kodálye,“ popsal autor hudebního nastudování a dirigent Petr Šumník.

Děj stojí na psychologicky napjatém dialogu Modrovouse a Judity, pěvci tak prakticky neopustí jeviště. O roli Modrovouse se dělí David Szendiuch a Jiří Přibyl. V roli Judity se představí Barbora Řeřichová a Radoslava Müller.

V inscenaci, která bude uvedena s českými a anglickými titulky, účinkují spolu se členy baletu.

Výzvou pro pěvce je samozřejmě maďarština a její správná výslovnost, která si vyžádala několikaměsíční přípravu, pomáhala jim také rodilá mluvčí, kolegyně ze sboru Mária Székelyová.

Na choreografii se s Danielou Špinar podílí tanečník souboru baletu Tono Ferriol.

Scénu navrhla Lucia Škandíková v minimalistickém stylu, pracuje s naprosto obnaženým jevištěm, které vystihuje hrubost a drsnost prostředí i mentální svět Modrovouse. Kostýmy, jež jsou s výjimkou Judity, dobové, ale inspirované současností, navrhla Linda Boráros.