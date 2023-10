Nejstarší úsek D35 mezi Mohelnicí a Křelovem čeká v následujících letech velká modernizace. Ředitelství silnic a dálnic na trase vybuduje desítky zálivů k nouzovému zastavení, instaluje plot či protihlukové stěny. V CHKO Litovelské Pomoraví vznikne přechod pro zvěř.

Dálnice D35 u Mladče | Video: Petr Krňávek

Třicetikilometrový úsek mezi Mohelnicí a Křelovem je nejstarší částí dálnice D35. Dnes úsekem projede denně 22 až 25 tisíc aut. Po otevření navazujících úseků dálnice na Hradec Králové tento počet ještě vzroste. D35 se totiž má stát alternativním spojením východu a západu republiky vedle přetížené D1.

Zmíněný úsek D35 nemá parametry dnešních dálnic. Stavěn byl od druhé poloviny 70. let do 1. poloviny let 80 jako rychlostní silnice. Chybí například plnohodnotný odstavný pruh. Připravovaná investice má některé nedostatky napravit.

„Modernizace zahrnuje vybudování bezpečnostních zálivů pro nouzové zastavení vozidel. Navrženo je celkem 89 zálivů z toho 81 nouzových a osm pro údržbu dálnice,“ uvedlo Ředitelství silnic a dálnic v posledním informačním letáku.

Protihlukové stěny

Součástí akce je též instalace 38 kilometrů oplocení, telematiky, inteligentních dopravních systémů nebo protihlukových stěn.

„Protihlukové stěny budou postaveny na celkem osmi úsecích, konkrétně v blízkosti obcí Řimice, Mladeč, Sobáčov, Nasobůrky, Uničovice, Náklo, Příkazy a Břuchotín. Celková délka stěn bude 6853 metru, výška v rozmezí od čtyř do šesti a půl metru,“ přiblížilo ředitelství silnic a dálnic.

Nadchod pro zvěř

V rámci investice v předpokládané ceně 708 milionů korun bez DPH je předběžně navržen ekodukt, což je nadchod pro zvěř. Nacházet by se měl v CHKO Litovelské Pomoraví, kterou nyní dálnice rozděluje na dvě poloviny. Nadchod by se měl nacházet severně od dnešního exitu Mladeč.

Součástí prací naopak nejsou opravy vozovky, rekonstrukce mostů nebo výměna a doplnění svodidel.

Podle aktuálních předpokladů by měla být stavba zahájena v roce 2025 a ukončena o pět let později.

