Zamýšlený „Víceúčelový dům ČINOCH v Charvátech“ chce vybudovat naproti Základní škole. Pokud se podaří získat peníze z dotací. V posledních letech obec investovala miliony do základní infrastruktury. „Kompletně se to již podařilo v místní části Čertoryje, kde je nový vodovod, kanalizace, místní rozhlas a veřejné osvětlení, které bylo realizováno ve spolupráci se společností ČEZ, když ukládal do země nadzemní elektrické vedení. Dráty zmizely. A vlaštovky? Ty nezmizely,“ ujistila v rozhovoru pro Olomoucký deník starostka Charvát Jarmila Kowalczuková.

CharvátyZdroj: Deník/Daniela TauberováByla to náročná investice?

Stálo nás to přibližně 20 milionů korun. Bylo to hodně peněz, ale byla to investice do základní infrastruktury. Investice do budoucna. Investice do základních potřeb.

Co všechno se podařilo?

Kompletně zasíťovat tuto místní část Charvát. Čertoryje mají nový vodovod, novou kanalizaci a ve spolupráci se společností ČEZ, který umisťoval nadzemní vedení elektřiny do země, jsme realizovali nové veřejné osvětlení a rozhlas.

Lidem už dráty nehyzdí domy, kteří už nemusí strpět toto břemeno… Ale co vlaštovky?

Tento dotaz už jsem zaznamenala (úsměv). Nezmizely. Je potřeba si uvědomit, že tady byly i před elektrifikací.

Akce se nyní přesouvá do další část obce?

V Čertoryjích ještě musíme dotáhnout opravu krajské komunikace a nových chodníků, následně výsadbu zeleně. Ano, v Drahlově v současné době probíhá opět ve spolupráci s ČEZem a za finanční podpory kraje realizace nového veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Minulý týden jsme v Drahlově zahájili obnovu vodovodu a kanalizace v ulici u školky. Na vodovodním řadu byly časté poruchy. I nás se v tomto případě dotkl hackerský útok na MMOL, který nám na tuto investici vydával stavební povolení. Původní plán realizace v době prázdnin se tím pádem nezdařil.

Osvětlení vypadá na pohled hezky. Funguje dobře? Jaké spektrum jste zvolili? Modrá složka je hodně diskutovaná, zejména z hlediska tvorby melatoninu…

Volili jsme zlatou střední cestu.

Úspora?

Vysoká. Přesně 45 procent v části Čertoryje. V celkovém důsledku 33 procent, čeká nás však ještě vyhodnocení realizace v Drahlově a v Charvátech. Jsou to „chytré“ lampy, které podle nastavení začnou stmívat večer a ráno, když jdou lidé do práce, svítí intenzivněji.

Zdroj pitné vody, s níž byly dlouhé roky problémy s nadlimitním obsahem dusíkatých látek? Problém je již definitivně vyřešený?

Ano. Podařilo se napojit nový vrt, investovalo se do úpravny vody. Voda bez problému splňuje parametry pro pitnou vodu. Nyní se musí investovat do rozvodných řadů a hlavních přivaděčů.

Co vás v poslední době potěšilo?

Podařilo se restaurovat mariánský sloup Panny Marie Lourdské v Charvátech. Nádherně teď „září“ bílý mramor, ze kterého je samotná socha Marie. Podařilo se najít ztracený kříž U kříže. Zmizel. V zemi jsme nalezli pískovcové části, kovovou bohužel ne, ta je dobově doplněna. Máme teorii, že v minulosti do něj pravděpodobně uhodil blesk a tím pádem se rozbil. Ve spolupráci s restaurátorem se jej podařilo obnovit a umístit na původní místo, což je nejvýše položené místo v obci. Vedle něj jsme vysadili dvě lípy a 6. listopadu se na tomto místě sejdeme, zástupci obce, spolků, místních občanů a vysadíme zde první společnou alej čítající okolo 150 kusů stromů.

Alej povede podél komunikace, od hlavní silnice, směrem ke kříži?

Přesně tam. Snažíme se obnovovat krajinné prvky. Bude tam hezká procházka, z nejvyššího místa je nádherně vidět Svatý Kopeček, poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou, Kosíř. Počítáme s umístěním mobiliáře u kříže, aby na tomto unikátním místě mohli lidé rozjímat a odpočinout si.

Jaké máte plány do příštího roku?

Podařilo se nám odkoupit nemovitost naproti škole, bývalé pohostinství, a tím, že obec nemá žádné kulturní a společenské zázemí, vykročili jsme nyní tímto směrem. Již máme zpracovanou architektonickou studii. Momentálně se pracuje na projektové dokumentaci.

Můžete záměr přiblížit?

Jedná se o víceúčelový dům zahrnující sál, kde bychom mohli pořádat kulturní a společenské akce.

Nemáte žádný sál?

Ne. Pro menší akce si půjčujeme od charvatské farnosti Dům sv. Faustyny Kowalské.

A plesy, zábavy…?

To navštěvujeme sousední obce. Součástí investice bude i druhá budova, kde by měla vzniknout tělocvična, protože naše škola nemá vyhovující tělocvičnu. Chybí nejen škole, ale máme kroužek žen, které cvičí jógu, mladé hasiče, fotbalisty, veslaře, kteří by tam mohli sportovat.

Kdy byste chtěli stavět?

Stavební povolení bychom mohli mít snad do konce tohoto roku, nejpozději v lednu 2022. Následně budeme shánět vhodné dotační programy.

A příští plesová sezona už bude pod vlastní střechou…

Byli bychom rádi. Investici však odhadujeme na 15-20 mil. korun ..