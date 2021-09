„Ve spodní části obce, kde žije zhruba stovka lidí, nemáme šanci. Nedovoláme se. Signál je velice špatný. Když mi někdo volá, jakžtakž se domluvíme, ale jinak musím toho, s kým chci mluvit, prozvonit, a ten mi pak musí zavolat zpět. Tak tady fungujeme,“ popisoval pan Jiří, který žije ve Slavkově 47 let.

Padesátnice ze sousedního bytového domu zase líčila, jak pokaždé musí s mobilem v ruce na určité místo, kde „uloví“ trochu lepší signál.

„Ale když je hezky slunečno, jako dnes, nemá to smysl. A pokud mi volá neznámé číslo, neberu to. Nedomluvili bychom se. Rodina a známí naše problémy znají, ti mě prozvoní, já běžím na místečko, kde to trochu funguje. Rozhodně bychom uvítali, kdyby se mobilní signál podařilo vyřešit,“ posteskla si.

Podle starosty Kozlova Romana Fojtíka se stížnosti Slavkovských na chybějící signál snažila vyřešit už armáda, než obec přešla pod civil.

„Nebyl zájem postavit na nabídnutém pozemku na kopci zesilovač. Moc malé osídlení. V tomto duchu to vyznělo. Je to marný boj. Místy signál je, okolní zesilovače zřejmě posílily, ale není to stabilní a nedá se na to spolehnout,“ popisoval.

Nakonec byl vztyčen zesilovač jen na Kozlově, který je pokryt signálem dostatečně. Slavkov se rozkládá v dolíku a do části s bytovými domy už nedosáhne. „Tím to zhaslo,“ dodal Roman Fojtík.

Obec podle něj nebude spolufinancovat potřebnou infrastrukturu. Část obyvatel má pevný internet, přes který uživatelé mohou i telefonovat.

„Nějaký internet tam je. Lidé mají individuální smlouvy s provozovatelem, do toho obec nebude zasahovat ani nic organizovat,“ uzavřel starosta obce.

0,3 procent kraje pokryto není

Jak zjistil Olomoucký deník, o tuto okrajovou část olomouckého okresu se zajímá mobilní operátor Vodafone.

„Máme pro tuto lokalitu v plánu výstavbu základnové stanice, která by oblast mobilním signálem kvalitně pokryla,“ sdělil Ondřej Luštinec, mluvčí společnosti Vodafone Czech Republic.

„Nyní je žádost u Armády ČR a čekáme na vyjádření. To proto, že základnovou stanici plánujeme vybudovat na pozemku v armádním vlastnictví. Pokud dostaneme souhlas, můžeme výstavbu spustit,“ vzkázal do Slavkova.

V Olomouckém kraji nejsou pokryty mobilním signálem jednotky procent území.

„Pouze 5,9 procenta území Olomouckého kraje nemáme pokryto LTE signálem. Populaci Olomouckého kraje pokrýváme LTE sítí v 99,7 procentech, tedy 0,3 procenta populace pokryto není,“ sdělila Olomouckému deníku Kateřina Mikesková, mluvčí společnosti T-Mobile.

Velice málo bílých míst

Konkrétně v okrese Olomouc je nejvíce bílých míst v oblasti lesů vojenského prostoru Libavá.

„Dále pak v okolí místní silnice z Bělkovic-Lašťan do Hraničních Petrovic a v lokalitě Horní Žleb,“ zmínila.

Nepokryté oblasti jsou obecně především v místech členitého a kopcovitého terénu.

„Takových oblastí postupně ubývá. Poslední desetiny procent populace pokrýváme signálem podle potenciálu očekávaného využití hlasové a datové služby s přihlédnutím ke společenskému a ekonomickému benefitu pokrytí dané lokality,“ dodala Kateřina Mikesková.

Podobně společnost 02 pokrývá signálem 99,7 procenta obyvatel a 94 procent území kraje.

„Nejlepší pokrytí je v okrese Přerov a nejslabší na Jesenicku. Pokrytí se tam zlepšuje jen velmi obtížně, především z důvodu velmi vysokých nákladů v poměru k možným příjmům,“ vysvětlila mluvčí O2 Blanka Vokounová.

„Většinou zde neexistují vhodné stavby pro umístění základnových stanic, proto je třeba zajistit výstavbu vlastních stožárů, vybudovat dlouhé elektropřípojky a přístupové cesty. Situace je o to složitější, pokud se jedná o chráněné území, kde výstavba podléhá přísnějším podmínkám,“ popisovala.

Podle společnosti Vodafone je obecně „bílých míst“ bez signálu v Česku ve srovnání se zahraničím, například i s Německem, velice málo.