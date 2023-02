Mikroregion Plumlovsko najdete v okolí známé rekreační lokality vodní nádrž Plumlov. Letos oslaví dvě dekády fungování. Svazek původně sedmi obcí se zrodil v prosinci 2003, později se připojila osmá – Seloutky. „Mikroregion vznikl jako reakce na nová krajská uspořádání po roce 2000, kdy byly vytvořeny kraje, ale současně zanikla okresní shromáždění, která do té doby řešila i problémy malých obcí,“ vysvětluje důvody jeho zrodu předseda Mikroregionu Plumlovsko a starosta Krumsína Jaroslav Střelák.

Podívejte se na Mapu projektů EU

Výhoda propojení je podle něj v tom, že více obcí dává co do počtu více obyvatel, a tím pádem mohou vystupovat jako silnější partner při řešení celé řady otázek, kterými se obce musí zabývat a které je trápí. „I ve vztahu k vyšším samosprávným celkům a případně ministerstvům má větší váhu požadavek nebo stanovisko mikroregionu s více obcemi a větším územím než jenom jedna menší obec,“ vysvětluje Střelák.

VIDEO: Ve vlastním a prostornějším. V bývalé pekárně sídlí potravinová banka

To nakonec potvrzuje i společný ekologický projekt, který byl podpořen z fondů EU. Jeho cílem bylo zvýšit množství vytříděného odpadu, který se tak už nemusí vozit na skládky. Fondy na tento účel přispěly více než sedmi miliony korun a obecní rozpočty už jen společně dofinancovaly menší díl 1,2 milionu korun.

Zdroj: se svolením MMR

Omezování množství odpadů je pro obce velmi důležité. Cena za skládkování totiž neustále roste a radnicím nezbývá než ji následně promítat do ceny poplatku za popelnice. Ten se pak může stát pro část obyvatel neúnosným. Pokud se naopak podaří odpad vytřídit, poplatek za popelnice pro občany nemusí strmě růst.

„Vyseparované materiály jsou z 95 procent dále využity.“

Jaroslav Střelák, předseda Mikroregionu Plumlovsko

V rámci projektu se pro osm členských obcí svazku pořídily nádoby na papír, plast a bioodpad. Celkem šlo o téměř 6200 „popelnic“. Obce navíc mají zásluhou čipování přehled o třídění odpadu v domácnostech. Současně díky separovanému sběru získají větší podíl od odpadových společností za odevzdaný vytříděný odpad. Tím se také snižuje množství zbytkového směsného komunálního smetí, jde tedy o jednoznačně pozitivní ekologický dopad. „Vyseparované materiály jsou z 95 procent dále využity,“ vysvětluje Jaroslav Střelák.

Úspěšný mikroregion

Na Plumlovsku ale nezlepšují jen nakládání s odpady. Mikroregionu jako celku se například daří každoročně získávat dotaci na provoz turistického informačního centra, které působí na zámku v Plumlově.

„Obdrželi jsme rovněž evropské prostředky na vybavení zázemí pro konání kulturních a sportovních aktivit v našem mikroregionu – pořízení párty stanu i s osvětlením a zakoupení pivních setů. Na našem území jsme také umístili turistické informační tabule. Společně řešíme aktuální problémy, vyměňujeme si poznatky, zkušenosti a snažíme se o jednotný koordinovaný přístup k celé řadě záležitostí ve všech oblastech veřejné správy i rozvoje měst a obcí mikroregionu,“ říká předseda Jaroslav Střelák.

Zdroj: se svolením MMR

Za úspěch považuje také to, že Zámek Plumlov je čerstvě národní kulturní památkou. Toto unikátní ocenění získal v závěru loňského roku.

A jaký to může mít konkrétní přínos? „Pro plumlovský zámek je to především veliká pocta a pro město obrovský úspěch. Definice označuje národní kulturní památky za nejvýznamnější součást kulturního dědictví národa. Věříme, že s tímto titulem bude město Plumlov moci získat dotaci na opravu fasády takzvaného „vysokého zámku“ a v budoucnu i na další úpravy či rekonstrukce nádvoří a jeho okolí. Toto označení pravděpodobně bude znamenat rovněž vyšší návštěvnost zámku, a tím pádem také celého našeho mikroregionu,“ věří Jaroslav Střelák.

Jaroslav Střelák: Bez evropské dotace by v malých obcích takto třídit odpad nemohli

Třídění odpadů a v dalším kroku lepší nakládání a hospodaření s nimi. Přesně to přinesl projekt Intenzifikace a zavádění adresného sběru odpadů Mikroregion Plumlovsko. Uskutečnit se v tak velkém rozsahu, jak byl nakonec realizován, mohl jen s přispěním evropské dotace přesahující sedm milionů korun. Projekt nám přiblížil Jaroslav Střelák, předseda Mikroregionu Plumlovsko.

Jaroslav Střelák, předseda Mikroregionu PlumlovskoZdroj: se svolením Mikroregionu PlumlovskoCo si vůbec máme představit pod poněkud složitým názvem Intenzifikace a zavádění adresného sběru odpadů?

Projekt byl primárně zaměřen na zavedení adresného nádobového systému odděleného shromažďování papíru, plastů a bioodpadů od prahu domu v zástavbě rodinných domů a pak na doplnění sběru v bytové zástavbě. Vznikl tak systém, který vedl ke zvýšení množství tříděného odpadu. Současně měl také přínos pro občany, protože vedl ke zvýšení komfortu při shromažďování odpadů, a totiž umisťováním nádob přímo k rodinným domům a rozšířením sběrné sítě. Výsledkem bylo ekologičtější využití části odpadů doposud odkládaných do nádob na smíšený komunální odpad a následně odvážených na skládku, přičemž skládkování podléhá limitům podle zákona a předpisů Olomouckého kraje.

Jak se to projevilo konkrétně? A co vše tedy občané získali?

V rámci projektu byly nakoupeny nádoby na sběr plastů, papíru a bioodpadů. Ty obyvatelům umožňují sběr přímo v zástavbě rodinných domů, a navíc došlo k doplnění sběrných hnízd v obcích. Mezi rodinnými domky jsou „popelnice“ umisťovány na pozemky podle čísel popisných jako sada tří nádob – vždy jedna na každou komoditu. Jedná se o takzvaný adresný svoz odpadů, který rozšiřuje stávající systém. Při takovém postupu se podle dosavadních zkušeností předpokládá vysoká výtěžnost tříděných druhů odpadů. Velmi podobně to funguje i ve sběrných hnízdech.

VIDEO: Zateplená budova pečovatelské služby šetří peníze i klima

Jaká je frekvence svozu odpadů v regionu?

Bioodpad je svážen dvacetkrát ročně, plasty a papír třináctkrát za rok. Svozový interval se však může změnit podle skutečných provozních podmínek a potřeb obyvatel. O rozšíření systému sběru odpadů se obyvatelé dozvídali v rámci informační kampaně. Předpokládáme pozvolný nárůst separace odpadů podle zvyšujícího se zájmu obyvatel.

„Realizací projektu došlo ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o téměř čtrnáct set tun ročně.“

Jaroslav Střelák, předseda Mikroregionu Plumlovsko

Jak moc to změnilo kvalitu života občanů? A také životního prostředí?

Tento projekt přinesl výrazné zkvalitnění nakládání s odpady v obcích. A především se vytřídilo o čtrnáct set tun odpadů ročně více. Občané pak získali komfort ve formě odevzdání tříděného odpadu pouze za dveře svého domu bez nutností donášet odpad do takzvaných „hnízd“, kde jsou umístěny kontejnery.

Bylo by možné tento projekt bez dotace udělat?

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady projektu byly přes 8 milionů korun a dotace přesáhla 7 milionů korun. Zbytek částky uhradil mikroregion. Bez této evropské dotace by nebylo v žádném případě možné pořídit takové množství nádob na separovaný sběr.

Zdroj: se svolením MMR