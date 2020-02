„Je to velká pocta a chci si to užít,“ svěřuje se v rozhovoru pro regionální Deník talentovaná vibrafonistka z muzikantské rodiny, již přivedl k netradičnímu nástroji učitel ZUŠ Litovel Viktor Korduljak.

Proč právě vibrafon?

Silvie Řmotová: Je to velice zajímavý nástroj a líbí se mi, jak se na něj hraje. Zaujalo mě na něm právě to, že se odlišuje od bicích. Když někomu řeknu, že hraji na vibrafon, nikdo neví… je to úsměvné. Vrstevníci? „Hustý!“ tak většinou reagují.

Jak jste se k nástroji dostala? Od „klasických“ bicích?

Silvie Řmotová: Ovlivnilo mě to, že v Litovli je přístup k těmto nástrojům. Na většině základních uměleckých škol jsou jen bicí soupravy. Na té jsem začala, ale protože jsem zde měla možnost vyzkoušet něco jiného, využila jsem toho. Vibrafon mě zaujal a začala jsem se mu věnovat. Zjistila jsem, že je to přesně to, co mi vyhovuje a naplňuje mě.

Viktor Korduljak: Silvie začala na bicích. Hrála zhruba dva roky, když jsem viděl, že inklinuje k melodickým bicím nástrojům. Rozvíjel jsem ji dál tímto směrem. Žáky seznamuji se všemi bicími nástroji, mohou si vyzkoušet marimby, xylofony, zvonkohry i vibrafony. Všechno mohou slyšet, osahat si a zužitkovat v našem souboru, kde jsou nástroje zastoupeny.

Hra na vibrafon je náročnější v porovnání s bicími?

Silvie Řmotová: Na bicí jsem začala hrát v první třídě, kdy jsem moc neměla jasno. Zpočátku to bylo více o tom, že musím chodit, než že opravdu chci. Postupem času mě to začalo bavit. Dnes? Když nemám možnost cvičit, nástroj mi chybí. Na hodinu chodím jednou týdně, pak další hodina se souborem. Hraní na vibrafon mi přináší radost.

Co je na vibrafonu nejtěžší? S čím jste se zpočátku potýkala?

Silvie Řmotová: Na vibrafon jsem přešla z marimby. Byla to změna, protože v souboru jsem na vibrafonu hrála akordy, zatímco na marimbě jsem hrála hlavně melodii, hlavní hlas. Když jsem se ale já sama zaměřila na to, co bych chtěla hrát, zjistila jsem, co všechno vibrafon umožňuje a jak se na něj dá hrát.

Hrajete ne dvěma, ale čtyřmi paličkami…

Viktor Korduljak: Začali jsme dvěma, ale Silvie je skutečný talent.

Silvie Řmotová: Už mi to nepřijde těžké. Technicky mám však pořád co zdokonalovat. (smích)

Pedál?

Silvie Řmotová: Ten mi dělal problémy. Musím zapojit nohu, jinak pracovat s tóny. A nemůžu sedět, jako u klavíru. Čtyři palice nahoře a dole pedál, občas je to i trochu náročné na rovnováhu. (smích)

V Litovli je vibrafon populární? Kolik žáků ZUŠ se mu doposud věnovalo nebo stále věnuje?

Viktor Korduljak: Díky souboru si nástroj, který je velice drahý, může vyzkoušet každý. Děláme kolečko a vidíme, já i žák, zda ano či ne. Učím tady 12 let, ale takový zápal pro vibrafon pozoruji pouze u Silvie.

Máte možnost předvést, propagovat tento krásný nástroj a talent Silvie? Koncertujete často?

Viktor Korduljak: Bohužel v České republice možnosti moc nejsou. Máme problém už s tím sehnat repertoár.

Nemáme v Česku skladatele?

Viktor Korduljak: Ne. Skladbu, která bude přednesena na vystoupení s MFO, jsme sehnali v Polsku. Maria Kepisty je vibrafonistka a skládá pro tento nástroj. Dokonce by měla přijet na olomoucký koncert.

Půjde o premiéru skladby v České republice?

Viktor Korduljak: Ano. Moc se všichni těšíme.

Jak tedy sháníte skladby, které Silvie studuje?

Viktor Korduljak: Noty nakupujeme z Belgie, kde je Mekka těchto nástrojů a skladatelů, kteří píší pro melodické bicí nástroje.

Silvie Řmotová: Ročně nastuduji tři čtyři skladby.

Viktor Korduljak: A to už jsou těžké kusy.

Můžete přiblížit, jak vznikla spolupráce s Moravskou filharmonií Olomouc?

Viktor Korduljak: Vloni s MFO vystupovala naše žačka, violoncellistka Barbora Švábová v rámci programu Patriot. Zkusili jsme to znovu. Oslovili jsme filharmonii a nabídli vibrafonistku Silvii. (úsměv)

Měla jste radost, když kývli?

Silvie Řmotová: Moje kamarádka, klavíristka, hrála s filharmonií. Byla jsem na vystoupení a moc se mi to líbilo. Když jsem se dozvěděla, že bych mohla mít tu samou příležitost jako ona, nadchlo mě to. Vybrali jsme skladbu a začala jsem se připravovat.

Je ta skladba těžká?

Silvie Řmotová: Technicky mi už těžká nepřijde. Emočně ano.

Jak to myslíte?

Silvie Řmotová: Nehraji jen já sama. Nemůžu si věci uzpůsobit tak, jak já chci. Jsem součástí celku, hraji s orchestrem, musím se s ním sžít. Dát do toho mnohem více. Dnes (pondělí odpoledne) jsme měli první zkoušku. Vše fungovalo bezvadně.

Viktor Korduljak: Silvie je talentovaná žákyně. Zároveň je muzikant každým coulem. Do muziky dokáže a chce dát vše ze sebe, aby to zafungovalo. Emoce.

Skladba se jmenuje Fantazie pro vibrafon a smyčcový orchestr. Vystoupíte tedy se smyčcovou sekcí MFO?

Silvie Řmotová: Jen se smyčcovou částí MFO.

Jak se těšíte na čtvrtek?

Silvie Řmotová: První zkoušky jsem se bála. Minulý týden jsme byli se školou na lyžáku, takže jsem měla v ruce jen kytaru. Ale první zkouška dopadla dobře.

Máte trému?

Silvie Řmotová: Chci si to hlavně užít. Je to velká pocta a moc se na koncert těším.

Nástroji se chcete věnovat nadále? Půjdete na konzervatoř?

Silvie Řmotová: Ráda bych, ale samostatně se věnovat melodickému nástroji, jako na zahraničních školách, to nelze.

Viktor Korduljak: Má jasno, co by chtěla, potřebujeme najít místo, kde by se mohla realizovat a rozvíjet.

Zahraničí?

Silvie Řmotová: Uvidíme. Zkoušky na konzervatoř mě čekají v příštím roce.

Litovelská "zuška" má nové třídy, sál a špičkové křídlo



Základní umělecká škola Litovel prošla v posledních dvou letech zásadní rekonstrukcí. Přibyly třídy, výtah, ale hlavně koncertní sál. Škola, která si letos připomíná 120 let od založení, zakoupila díky pomoci sponzorů a města koncertní křídlo za téměř 800 tisíc korun.



Rekonstrukce ZUŠ byla rozdělena do dvou částí. Během první vznikly v roce 2018 v prostorách nevyužívané půdy čtyři hudební učebny. Ve třetím podlaží přibyl také výtvarný ateliér, archiv nástrojů, WC a kotelna.



„Učitelé se konečně nemusejí tlačit a střídat v malinkých učebnách, každý má svoji třídu,“ popisovala ředitelka ZUŠ Litovel Hana Kaštanová.



V minulém roce pak prošly opravou další tři učebny ve druhém podlaží. Firma vybudovala nový výtah. Úplnou novinkou je koncertní sál, do kterého se škole podařilo získat špičkové koncertní křídlo. Nástroj stál 791 tisíc korun.



„Pořídili jsme jej díky podpoře sponzorů, kteří nám darovali 200 tisíc korun, a města, jež poskytlo 391 tisíc korun,“ uvedla ředitelka.



Do rekonstrukce ZUŠ investoval Olomoucký kraj, který je zřizovatelem školy, přes 16,5 milionu korun.