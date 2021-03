Ovlivnil covid-19 život v obci?

Vzhledem k tomu, že společenský život v obci byl bohatý a pestrý, tak nás samozřejmě opatření ohledně covidu značně zasáhlo a ovlivnilo. Kvůli nim kulturní život usnul.

Zapojili se místní obyvatelé nebo spolky do pomoci během pandemie?

Tři obyvatelky obce šily roušky pro starší občany, kterým je pak darovaly. Zaměstnankyně obce zajišťovaly nákupy a jejich rozvoz pro osamocené seniory.

Co říkáte na to, že Nové Zámky loni na jaře posloužily jako odběrné místo i polní nemocnice?

Faktem je, že jsme to nevěděli předem a dozvěděli se o vybudování odběrného místa, až když už ho stavěli. Volal jsem náměstkovi hejtmana a zjišťoval, co že se to děje. Ale zázemí odběrného místa na Nových Zámcích vzhledem k situaci bylo nutné a jsme rádi, že jsme mohli poskytnout naše pozemky pro potřebné účely.

Do čeho jste loni investovali?

Bylo vybudováno nové moderní zázemí na fotbalovém hřišti v Mladči za více než 8 milionů, přispěl i Olomoucký kraj.

Jaké zásadní investice vás čekají v dohledné době?

Letos plánujeme provést rekonstrukci místní komunikace k hájovně, s čímž souvisí i dokončení tlakové kanalizace tamtéž. Žádali jsme o dotaci, tak uvidíme.

Podepsal se na rozpočtu Mladče pro rok 2021 nový daňový balíček?

Malý pokles nastal, ale vzhledem k situaci opravdu nízký a tudíž řešitelný. Obec má rozpočet okolo 10 milionů. Jestli nás někdo připraví třeba o 300 tisíc, tak je to smutné, ale vzhledem k té době, která je, to musíme brát. Když jsem nastoupil do funkce, obec měla čtyři úvěry, letos splatíme poslední. Žádné další investice jsme v plánu neměli, takže nemusíme škrtat.

Na jaké společenské akce byste rád čtenáře pozval?

Pokud situace dovolí, pozval bych čtenáře na turnaj v malé kopané, Dětský den, tradiční Sobáčovskou neckiádu a Pálení čarodějnic. To jsou asi tak ty největší akce, které se tu konají. Ovšem záleží na protiepidemických opatřeních. Možná přijde i kouzelník. (smích)

Nouzový stav vybízí hlavně k výletům do přírody. Jaké zajímavosti máte v okolí?

Lákadlem jsou hlavně Mladečské jeskyně, ale i turistické trasy v okolí Mladče nabízejí řadu zajímavých objektů. Například Čertův most, torzo Rytířské síně nebo Chrám přátelství.

Turisty jistě těší i volně přístupné parkoviště na okraji Mladče.

Jsme rádi, že sem lidé přijedou a nemusejí platit za zaparkování. Už jsou ale hlasy, že by si to někdo chtěl vzít do pronájmu. Teď jde jen o to, jestli by zastupitelstvo bylo ochotné s tím souhlasit. Pokud by si to někdo vzal s tím, že by vybíral rozumnou částku, přežil bych to. Ono totiž parkoviště zdarma není žádná sranda. Nedávno například na něj někdo odstavil auto. Zmizely kola, značky, zůstal vrak a my jsme se museli postarat o odtah.