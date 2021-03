Mladeč

Rok založení: 1350

Počet obyvatel: 739

Zajímavosti: Na okraji obce se nachází vchod do Mladečských jeskyní. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory jsou bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Mladečské jeskyně nabízejí atmosféru dávné minulosti. V současnosti jsou bohužel kvůli vládním nařízením uzavřeny. (Zdroj: www.mladec.cz)

Čertův mostZdroj: Deník / František BergerTip na výlet: Čertův most i antický chrám

2 km od obecního úřadu v Mladči



Podnikněte dobrodružný výlet! Nedaleko obce se nachází zřícenina Rytířská síň, která má podobu antického chrámu. Cestou budete procházet pod Čertovým mostem. Podle pověsti jej postavil čert. Ten pomáhal vyhrát sázku jednomu ze dvou sousedů který tvrdil, že ho sám stihne postavit za 24 hodin.

Fotbalisté se dočkali kvalitního zázemí

Fotbalové zázemí v Mladči se v roce 2020 dočkalo rekonstrukce za více než 8 milionů korunZdroj: Deník / František Berger„Často jsme od soupeřů slýchávali, že máme nejhorší zázemí v okrese,“ přiznal Tomáš Zapletal, předseda fotbalového oddílu TJ Sokol Mladeč z III. třídy mužů. Po loňské rekonstrukci budovy z roku 1968 jim teď nové šatny, klubovnu, místnost pro rozhodčího a hygienické zařízení mohou závidět i týmy z vyšších soutěží. Proměna, na kterou obci přispěl i Olomoucký kraj, stála přes 8 milionů korun. „Budova neslouží jen pro potřeby fotbalu, ale také jako zázemí pro kulturně-společenské akce pořádné námi ve spolupráci s obcí,“ těší Zapletala. Kvůli covidové situaci si však místní mnoho hromadných událostí v nových prostorách zatím neužili.

Do Mladče vlakem? Budoucnost trati je v ohrožení

Místní trať z Litovle využívají zejména nákladní vlaky mířící do nedaleké společnosti Vápenka Vitoul, osobní vlaky do Mladče vozí lidi jen o letních víkendechZdroj: Deník / František BergerZachovat, nebo zrušit? Zakonzervovat! Návrh novely drážního zákona by mohl tratě, po níž jezdí méně než 1 500 osobních a 12 nákladních vlaků ročně, uchránit od zrušení. Týká se to i vlakové dopravy mezi Litovlí a Mladčí, kterou využívá především Vápenka Vitoul. Pro turisty je v provozu jen o letních víkendech. Podle portálu Zdopravy.cz by zmizely štěrkové lože, pražce i kolejnice, ale násep a propustky by zůstaly zachovány pro případné obnovení. Správa železniční dopravní cesty tak ušetří náklady za udržování provozuschopnosti a koleje může nahradit třeba cyklostezka. Otázkou je, zda by někdy došlo k obnově takto „utlumených“ tratí. Novelou drážního zákona se v těchto dnech zabývají tuzemští zákonodárci.

