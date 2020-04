Výborné sněhové podmínky zde panují především během dopoledne. V horách už byl dnes odvolán i první lavinový stupeň, sníh na horách pomalu odtává, řekl dnes ČTK dispečer jesenické horské služby Jiří Hejtmánek.

"Podmínky jsou téměř ideální, alespoň dopoledne. Svítí tady sluníčko, je kolem osmi stupňů nad nulou, na slunci je poté teplota podstatně vyšší. Tři dny tady foukal silný vítr, který byl až nepříjemný, dnes se to uklidnilo, takže je to ideální, bez mráčků a jasná obloha. Na Ovčárně leží v průměru 50 centimetrů sněhu, je to však především v lese, kam se nedostane sluníčko a na severních svazích. Hřebeny jsou již vytáté, včetně svahů na jihu a jihozápadě," uvedl Jiří Hejtmánek.

Na Ovčárně jsou dnes v provozu vleky A, B a C.

"Návštěvnost co se týče vleků je poměrně slušná a to především dopoledne, než sníh rozbředne. Pohyb lyžařů je zde rozumný. Co se týče běžkování, dá se dojet ještě na Švýcárnu," doplnil dispečer Hejtmánek.

Do konce dubna?

Lyžařská střediska se v Jeseníkách uzavřela nařízením vlády kvůli hrozbě koronaviru 13. března. Sezona se jim tak většinou zkrátila zhruba o dva týdny.

Vláda restriktivní opatření zmírnila 7. dubna, kdy mimo jiné otevřela venkovní sportoviště pro individuální sporty.

O den později se rozjely vleky na Ovčárně a od 11. dubna až do velikonočního pondělí se lyžovalo i na Červenohorském sedle. Ovčárna chce zůstat v provozu do konce dubna.

Za turistikou

Ostatní areály v Jeseníkách se již nyní soustředí na letní sezónu. Například v Koutech je lanovka v provozu o víkendech, lidé se tak mohou dostat například k vodní přečerpávací elektrárně Dlouhé stráně. Občerstvit se mohou přes výdejní okénka.

Lanová dráha Ramzová se chystá zahájit letní provoz 1. května, provozovatelé přitom upozorňují, že musejí být dodrženy hygienické podmínky jako jsou roušky a dvoumetrové rozestupy.