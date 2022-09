Navazující trasu D1 mezi Říkovicemi a Přerovem ale dlouhodobě blokují obstrukce ekologických aktivistů Děti Země, spolků Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic. S námitkami aktivistů se musely vypořádat i soudy.

„Pokud stavbu nic nezkomplikuje, začali bychom ještě v letošním roce. Pečlivě sleduji postup přípravy finálního řešení a vypořádání námitek. V tuto chvíli předpokládám, že budeme informovat všechny účastníky řízení a v průběhu měsíce října by mělo dojít k finálnímu rozhodnutí. Máme vybraného zhotovitele a čekáme, až doběhne celý administrativní postup,“ konstatoval v Přerově ministr.

„Zkrátili jsme všechny možné lhůty na minimum, sledovali i průběh práce jednotlivých úřadů a je důležité, abychom se dostali do finále a mohli začít se stavbou. Nyní jsme před rozhodnutím rozkladové komise, shromažďujeme všechna posouzení i těch závazných stanovisek, která byla rozporována odpůrci stavby. Pevně doufám, že se dobereme k dobrému konci,“ uvedl.

Čtyřproudovka přes město

Ke zlepšení plynulosti dopravy významně přispěje i stavba průpichu u nádraží, která nyní finišuje. Hotová má být koncem října.

Takzvaný průpich je součástí vnitřního průtahu městem - tedy jakési „přerovské magistrály.“

Průpich o délce 826 metrů začíná na křižovatce ulic Velké Novosady - Komenského - Kojetínská, silnice protíná areál bývalé firmy Juta, vede podél autobusového nádraží s napojením na Tovární ulici.

Po jeho dokončení tu vznikne zcela nová čtyřproudová komunikace.

„Jedna část už je hotová, na druhé polovině se nyní pracuje. Zprovoznění stavby je v plánu 31. října, a pak už zbývá jen dokončit všechny objekty, které jsou kolem – chodníky a cyklostezky. Dnes jsme byli na kontrolním dni a ke 31. říjnu uvedeme stavbu za zhruba 189 milionů do provozu,“ přiblížil šéf olomoucké správy Ředitelství silnic a dálnic Martin Smolka.

Jak pokračovat směrem na Zlín?

Ministr dopravy Martin Kupka si v Přerově stavbu průpichu prohlédl a jednal se zástupci Ředitelství silnic a dálnic a olomouckého hejtmanství i o dalších investicích.

„To, o čem se nyní bavíme, je, jak postupovat dál od nedaleké kruhové křižovatky směrem na Zlín. O tom bude i následující debata – tady by to opravdu zasluhovalo pokračovat čtyřpruhovou komunikací, která by dokázala odvést to velké množství vozidel,“ zmínil ministr.

Tématem jednání s ŘSD byla i oprava poničených komunikací v souvislosti s výstavbou dálnice D1.

„Podařilo se najít shodu mezi městem, krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic. S opravou komunikace, která se využívala pro stavbu D1, počítáme. Částka přesahuje 50 milionů korun a Ředitelství silnic a dálnic je na tuto akci přichystané,“ uzavřel ministr.