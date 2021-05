V pivovaru Jadrníček v Náměšti doufají, že to nejhorší už mají za sebou, poslední měsíce byly hodně náročné. „Pivovar máme už šest let, ale loňský podzim a letošní leden a únor, to pro nás bylo vůbec nejhorší období, co jsme za zažili. Po celý lockdown jsme fungovali z výdejního okénka u pivovaru. Prakticky všechno pivo jsme stáčeli do lahví, nejvíc ´jela´ linka na sklo, do plastu jsme stáčeli méně. Až v dubnu jsme prodali letošní první padesátilitrový sud piva, na odbyt šly hlavně patnáctilitrové,“ popsal spolumajitel Luboš Jadrníček.

Pivní speciály má s kolegy navařené a je rád, že už mohou být otevřené alespoň restaurační zahrádky. Těm bohužel hned první den nepřálo počasí a lidí bylo pomálu.

Jadrošův den nebude

„Vyhlížíme lepší počasí, snad se to brzy změní a hosté zase přijdou posedět na zahrádku na točené. Aktuálně nabízíme pět druhů piva, nejvíc na odbyt jde jedenáctka Jadroš, to je oblíbená klasika. Jsme rádi, že i přes těžkou dobu se nám v pivovaru podařilo udržet všechny zaměstnance. Do hospůdky teď ještě hledáme nové číšníky a servírky,“ poznamenal Luboš Jadrníček.

Oblíbený festival Jadrošův den byl kvůli koronaviru zrušený už loni a neproběhne ani v letošním roce.

„Jadrošův den je velká akce, musíme ji plánovat asi půl roku dopředu a letos už to bohužel nestihneme. Raději jsme ji odložili na příští rok, to už snad bude lepší situace,“ vysvětlil spolumajitel pivovaru Jadrníček.

Teprve to začíná ožívat

Podobně složitou dobu zažíval během lockdownu také majitel Svatokopeckého pivovaru Ivo Hrdlička. Snažil se udržet svůj minipivovar v provozu a dodávat lahvové pivo stálým odběratelům.

„Obrat našeho pivovárku samozřejmě v posledních měsících klesl, asi na čtyřicet procent toho, co jsme měli před koronavirem. Víc piva jsem plnil do lahví. Spousta lidí si díky našemu lahvovému pivu našla cestu i k tomu, aby si u nás koupili malý soudek. Pořídili si výčepní zařízení a pivo si točili doma, když do hospody jít nemohli. Nakonec jsme to zvládli, nějaký odbyt byl, i když samozřejmě mnohem nižší než dřív,“ vysvětlil Ivo Hrdlička.

O klasické padesátilitrové sudy nebyl podle něj zájem.

„Letos jsem padesátku ještě neprodal ani jednu. Teprve to začíná ožívat, minulý týden jsem už nějaké soudky zájemcům dodával. Snad se to zase otočí a místo do lahví se bude víc plnit do sudů. Teď se zas pustím do vaření, doplním zásoby a budeme doufat, že se lidé do hospod a restaurací po dlouhé době zase vrátí,“ poznamenal majitel Svatokopeckého pivovaru.

Zájem o jeho pivní speciály mají i pořadatelé kulturních akcí a festivalů, ale prioritou je pro něj zásobovat stálé odběratele.

„Jde mi hlavně o to, abych je byl schopný průběžně zásobovat než objíždět festivaly. Loni nakonec bylo léto slušné, ale nikdo neví, jaké bude letos a co se bude dít na podzim. Důležité je, aby se mohly úplně otevřít hospody, ale to má být až za měsíc. Zatím to vypadá, že i letošní rok bude slabší. Velké množství piva na festivaly asi vařit nebudu, spíš zvažuji nějaká vylepšení technologií a rekonstrukce v pivovaru, abych zefektivnil výrobu,“ popsal plány Ivo Hrdlička.