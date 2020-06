Například v závěru června proběhne výstava Mini For Model a v polovině července se v rozáriu chystá akce Vyznání růžím. Zatím není jisté, zda se bude moci uskutečnit letní etapa květinové výstavy Flora.

Nejbližší akce na výstavišti Flora

Selské trhy (u pavilonu A)

– 19. a 26. června od 13 do 17 hodin

- 17. a 31. července od 13 do 18 hodin

- 14. a 28. srpna od 13 do 18 hodin

Mini For Model (venkovní areál u jezírka)

- 27. a 28. června

- v sobotu od 9 do 18 hodin

- v neděli od 9 do 17 hodin

Vyznání růžím (v rozáriu)

- 10 až 12. července

- v pátek od 14 do 19 hodin

- v sobotu od 9 do 19 hodin

- v neděli od 9 do 17 hodin

Největší rána: zrušení jarní Flory

Začátek letošního roku byl pro výstaviště Flora Olomouc úspěšný, v pavilonu A se uskutečnila spousta plesů a až do začátku vyhlášení mimořádných opatření kvůli koronaviru se městské akciové společnosti dařilo dobře.

„Plesy proběhly ještě podle plánu, pak jsme ale ze dne na den museli zrušit oblíbenou výstavu For Model. Ta už přitom byla kompletně připravená až do fáze, kdy měli do pavilonu už jen ´najíždět´ vystavovatelé. To byla první rána, kterou jsme dostali, ale ještě jsme si říkali, že to ´ustojíme´ a všechno doženeme,“ popsala ředitelka výstaviště Eva Fuglíčková.

Nejhorší ekonomické dopady podle ní jednoznačně mělo zrušení jarní etapy Flory, která je pro tuto společnost suverénně největším zdrojem tržeb za celý rok. Vyhlášenou květinovou výstavu každoročně navštíví desítky tisíc lidí z celé republiky i okolních států.

„Všechno se samozřejmě připravuje se značným předstihem a obzvláště jarní etapa, která je nejnavštěvovanější a pro nás také nejvíce náročná z hlediska investic a příprav. Jakmile jsme se dozvěděli, že se nesmí kvůli koronaviru konat, okamžitě jsme zastavili větší investiční akce a nechali ´doběhnout´ jen to nejnutnější, abychom minimalizovali ztráty celé společnosti,“ vysvětlila ředitelka výstaviště.

Propad tržeb v řádu milionů

Kromě jarní etapy květinové výstavy však později neproběhly ani další akce, například jarní etepa veletrhu Stavotech, veletrh sportovních potřeb Moravia Sport Expo nebo pravidelné prodejní výstavy Aquatera a spousta kulturních akcí, které byly naplánované na duben a květen.

„Některé byly stornovány bez náhrady, jiné přesunuty až na podzim. Propad tržeb je kvůli nucenému zrušení tolika výstav, veletrhů a společenských a kulturních akcí značný. V tuto chvíli se pohybuje v řádu několika milionů korun,“ sdělila Eva Fuglíčková.

Jakmile to bylo možné a přísná opatření kvůli koronaviru se začala rozvolňovat, pustili se pracovníci výstavnického úseku do pořádání nových akcí. S velmi příznivým ohlasem návštěvníků se setkaly Selské i Zahradnické trhy, které probíhají na prostranství kolem pavilonu A a E.

„Ve chvíli, kdy byly opět povoleny farmářské trhy, jsme se dali do příprav Selských trhů. Měli jsme na všechno pouhý týden. O to více nás potěšilo, že si je návštěvníci tak oblíbili. Spokojeni jsou také prodejci, protože lidí hned napoprvé přišlo hodně. Rovněž na Zahradnické trhy si zákazníci našli cestu, dokonce i v dešti tam bylo hodně nakupujících. Selské trhy budeme pořádat i v červenci a srpnu,“ popsala novinky ředitelka.

Vláčky, letadla…

Výstaviště Flora chystá v nejbližších týdnech další akce pro širokou veřejnost.

O posledním červnovém víkendu se zejména rodiny s dětmi mohou těšit na výstavu Mini For Model, která se uskuteční na venkovním prostranství okolo jezírka a také v pavilonech G a H.

Pro předvádění modelů lodí pořadatelé využijí jezírko, nebudou chybět ani modely letadel, vláčků, automobilů a dalších dopravních prostředků.

Růže i letní Flora?

Milovníci růží, královen květin, určitě rádi do Olomouce přijedou na akci Vyznání růžím. Ta v minulosti bývala samostatnou výstavou a později se stala součástí letní etapy Flory. Vyznání růžím proběhne v polovině července v rozáriu.

„Záhonové a sadové růže si tam návštěvníci prohlédnou v plném květu. Počítáme s přednáškami pro drobné pěstitele růží, doprovodným programem a stánky s občerstvením. Připravujeme také letní etapu Flory Olomouc, ale v tuto chvíli ještě nemáme informace o tom, zda ji budeme moci uspořádat. Záleží to na vývoji epidemiologické situace a dalším rozvolňování opatření,“ dodala Eva Fuglíčková.