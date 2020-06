Malí i velcí fanoušci modelů letadel, lodí, vláčků a autíček si o víkendu přijdou na své. Oblíbená výstava For Model tentokrát proběhne v novém pojetí.

„Výstava se měla konat tradičně v polovině března, ale kvůli pandemii koronaviru jsme ji museli zrušit. Bylo nám to ale líto, a proto jsme vymysleli nový koncept akce. Mini For Model se bude konat v části Smetanových sadů v okolí rybníčku a pavilonů G a H,“ řekla garantka akce Dagmar Maixnerová.

Rallye dráha i pískobraní

Pavilon H bude věnován historickým i moderním modelům dopravních prostředků. Nebude chybět ani rallye dráha, kterou si mohou návštěvníci sami vyzkoušet.

Expozice modelářů v pavilonu G se zaměří na letadla, vrtulníky a rakety. Děti si mohou vyzkoušet pískohraní a vypalování do dřeva a deskové hry nebo zábavný program s lektory z olomoucké Pevnosti poznání. Kdo bude chtít, může si zkusit ovládání radiostanice.

Ponorky v akci

Na rybníčku ve Smetanových sadech budou po oba dny každou sudou hodinu probíhat ukázky lodních modelů a bitev lodí a ponorek.

„První souboj začíná v 10 hodin a poslední v 16 hodin. Nebude chybět ani předváděčka takzvaných RC modelů sportovních vozů na polygonu a nákladních aut a bagrů přímo v terénu,“ pozvala mluvčí výstaviště Kristýna Buchtová.

Výstava se uskuteční v oploceném areálu za dodržení všech aktuálních hygienických opatření. Vstup bude u palmového skleníku ve Smetanových sadech.

V sobotu akce probíhá od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin. Vstupné pro dospělé je jen 60 korun, děti od 6 do 15 let platí 40 korun a ti nejmenší do 6 let mají vstup zdarma.