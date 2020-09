Tradiční oslavy regionálního Dne železnice proběhnou v sobotu 5. září v muzeu Českých drah v Olomouci. Připraveny jsou komentované prohlídky zdejšího depozitáře, výstava železničních modelů a jízdy historických vlaků.

V olomouckém Muzeu Českých drah budou v sobotu od 10 hodin probíhat tradiční oslavy regionálního Dne železnice. | Foto: Muzeum Českých drah Olomouc

Regionální den železnice v Olomouci tentokrát připomene dvě traťová výročí. Železniční doprava z Olomouce do Prahy slaví 175 let a z Nezamyslic do Olomouce 150 let. Program oslav začíná v 10 hodin. Během celého dne proběhnou komentované prohlídky vozidel na točně a výstava železničních modelů.