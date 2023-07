„Ta o ni tehdy ale vzhledem ke špatnému stavu nestála. Ve střeše byly díry, trámy byly prohnilé a napadlé dřevomorkou a zdi staticky narušené. Na sýpku byl vystavený demoliční výměr. Památkáři si ji prohlédli a řekli, že by stálo za to ji zachránit, tak jsme se rozhodli, že se o to pokusíme,“ vzpomněl místní občan Karel Váňa a zároveň předseda spolku U nás.

Několik místních občanů, milovníků historie se dalo dohromady a v roce 2006 založili spolek U nás. Postupně se jim podařilo rozpadající sýpku za symbolickou částku od obce odkoupit a pak už se mohli pustit do její záchrany. Náklady na rekonstrukci tenkrát byly vyčísleny na 18 milionů korun.

„Byla to závratná částka, protože spolek neměl žádné příjmy. Později se nám podařilo díky dotaci na záchranu památek v havarijním stavu získat dotaci na ´zalepení´ střechy, ale dotace na to nestačila. Na zbytek jsme se složili z našich úspor," popsal vstřícný přístup členů spolku předseda.

Nalezli zajímavé předměty

Postupně opravili střechu a objekt staticky zajistili. Pak se pustili do oprav první místnosti v přízemí a po dokončení si dali další cíl a rekonstruovali další prostory. V postupné obnově rozlehlé sýpky tímto způsobem pokračují dodnes. Během stavebních prací nalezli zajímavé předměty, například jezdeckou ostruhu z období 1250 až 1320.

„První písemná zmínka o tvrzi pochází z roku 1349, kdy tehdejší majitel Ludéř z Ludéřova přikoupil polovinu obce Vrahovice. Historie mě vždycky zajímala a od té doby, co opravujeme sýpku, se snažím sehnat co nejvíce zajímavostí o její historii v tuzemských i zahraničních archivech,“ popsal Karel Váňa, který ludéřovskou sýpkou rád provází turisty.

Ti jsou často velmi příjemně překvapeni nejen exteriérem, ale také pečlivě opravenými interiéry. V přízemí sýpky si mohou prohlédnout expozici zaměřenou na historii bývalé tvrze.

V prvním patře probíhají kulturní a společenské akce, koncerty, výstavy a stále oblíbenější svatby. Podkroví budovy nabízí pohled na expozici s názvem Z domovů našich předků, která připomíná každodenní život našich babiček a prababiček a vybavení jejich domácností.

Ludéřovská sýpka je památkou na bývalou středověkou tvrz.Tuto památku z ruiny pozvedl spolek U nás.Zdroj: Deník / Jiří Kopáč

Ludéřovská sýpka je pro turisty přístupná až do září vždy v neděli od 13 do 17 hodin a v průběhu roku během kulturních akcí. Každou letní sezonu si ji prohlédnou stovky nadšených návštěvníků.

Lidé se vracejí

„Mnozí z nich se k nám po čase znovu vracejí s přáteli nebo členy rodiny a užijí si společnou prohlídku. Těší nás, že se u nás lidem líbí a přijdou znovu. Do záchrany sýpky jsme investovali spoustu volného času, práce i peněz a jsme moc rádi, že se nám ji podařilo zachránit pro další generace. Během roku ožívá akcemi pro děti i dospělé a přitom měla před lety opravdu namále a čekala ji demolice,“ dodal Karel Váňa.

Barokní sýpka v Ludéřově

Kde stojí: V Ludéřově, místní části Drahanovic na Olomoucku

GPS lokace: 49.5785761N, 17.0472142E

Kdy a kým byl postaven: 15. století, je pozůstatkem panského opevněného dvora Ludéře z Ludéřova

Kdy a jakou zažil největší slávu: od roku 2006, kdy se začala opravovat

Odkdy a proč chátrá: Do roku 2006 chátrala z důvodu využívání jako skladu zemědělci a později nezájmem samosprávy