Advent se už tradičně slaví ve Velkém Týnci na Olomoucku ve velkém stylu. V tamní zámecké zahradě se sejdou stovky místních, slavnostně rozsvítí vánoční strom a nechybí ani řemeslný jarmark a voňavé punče pro dospělé.

„Za dětmi tam vždycky přijde Mikuláš s družinou a přinese jim dárky. Letos se ale ve velkém počtu shromažďovat nesmíme a tak jsme řešili, jak nadílku v době koronaviru co nejlépe zorganizovat. Paní učitelku ze školky napadlo, že Mikuláš s družinou vyrazí na projížďku obcí v bryčce. Připravili jsme plán jízdy a domluvili od místního chovatele bryčku taženou velmi hodným a klidným koníkem,“ popsal starosta Petr Hanuška.

Aby všechno v den D takzvaně „klaplo“, nenechali pořadatelé nic náhodě a celou trasu v bryčce s několikadenním předstihem projeli. Sepsali také časový harmonogram a přehled jednotlivých zastávek v různých částech vesnice, aby se dostalo na všechny malé zájemce. Místo recitování básniček a zpívání písniček musely děti pro Mikuláše předem namalovat obrázek a výměnou za něj měly dostat nadílku.

„Našim cílem bylo všechno co nejvíce urychlit a zjednodušit. Bohužel se pak ale náš velkolepý plán začal poněkud komplikovat. Nejdříve mi naši dobrovolní hasiči telefonovali, že je problém s koníkem. Ten náhle onemocněl a skončil na kapačkách. Byla za něj naštěstí zajištěna náhrada, ale až po zahájení mikulášské jízdy se ukázalo, že se ´náhradník ´ s rolí hodného koně vůbec nesžil. Byl tak divoký a nebezpečný, že jsme variantu s bryčkou museli zrušit, aby ještě nedošlo k nějakému zranění,“ poznamenal týnecký starosta.

V tu dobu už ale příjezd Mikuláše s jeho pomocníky netrpělivě vyhlížely po celém Týnci i Čechovicích desítky nedočkavých dětí a tak museli pořadatelé, pracovníci obce a místní dobrovolní hasiči, okamžitě vymyslet náhradní řešení.

„Improvizovali jsme, jak se jen dalo. Svatého Mikuláše i s celou družinou jsme honem usadili do služebního vozu našeho obecního policisty. Ten usedl za volant a se zapnutými majáky pak s nebeskými i pekelnými bytostmi postupně projel všechna předem avizovaná stanoviště. Na každém z nich potom Mikuláš s družinou rozdávali dětem radost a sladkosti. Dárků byla plná policejní fabie, ale stejně to nestačilo, takže jsme honem přivezli další várku dárečků. Pro radost dětí jsme se snažili udělat maximum. Některé z nich si sice musely na nadílku počkat o něco déle, ale určitě to stálo za to, byli nadšení a šťastní, že na ně Mikuláš ani tentokrát nezapomněl,“ řekl Petr Hanuška s tím, že hned v pátek ráno čekalo příjemné překvapení také na všechny žáky prvního stupně místní základní školy. Každé z nich totiž mělo na lavici předem připravený balíček sladkostí a tak se jim výklad o historii mikulášské nadílky hned lépe poslouchal.