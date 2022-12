„Stačil nám náš Mikuláš a jeho čertík. Na Krampusáky už nejdeme. Holky jsou ještě malé a mě ten import nezajímá, abych byl upřímný,“ usmíval se po mikulášské nadílce u pódia na Horním náměstí pan Štěpán z Olomouce. Jeho dvě zhruba pětileté dcery zrovna škádlil sympatický rohatý pomocník svatého Mikuláše.

Mikulášský tým z Olomouce udržuje tradici, má plno. "Krampus není konkurencí"

O pár desítek metrů dál, před kavárnou na Dolním náměstí už stovky lidí netrpělivě vyhlížely partu ve strašidelných kostýmech. Přílet alpských pekelníků po setmění měl zhruba půl hodiny zpoždění.

„Pro mě je to sranda, ale ten chlapeček se podle mě počůral strachy,“ ukazoval zhruba třicátník na malého hocha, kterého matka držela v náručí, když se kolem ženy nečekaně objevily hned tři příšery, ze kterých šla hrůza. „Je to o rodičích. Ti by měli vědět, co je pro jejich dítě vhodné a co ne,“ reagovala starší žena, jež se s jednou z příšer hned vyfotila.