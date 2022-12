Mikulášský tým z Olomouce udržuje tradici, má plno. "Krampus není konkurencí"

ANKETA / VIDEO / Mikuláš v doprovodu čerta a anděla vyráží v předvečer svého svátku do rodin, kde pochválí nebo pokárá děti za jejich chování v průběhu roku. Aby tato tradice nevymizela, o to se v Olomouci snaží Martina Smíšková spolu s týmem zkušených animátorů. Za nadpozemské bytosti se počátkem prosince převlékají už více než 10 let.

Tým Martiny Smíškové se připravuje na mikulášskou nadílku v Olomouci. Tradici udržuje více než 10 let. | Video: Deník/Daniela Tauberová