Nový pohled se nabízí těm, kdo stoupají po Michalských schodech v olomouckých Bezručových sadech. Historické místo vybílil Josef Kovář - na své náklady a ve volném čase. Navíc schodiště stále udržuje, aby bylo čisté. Jeho aktivita vyvavolal velký ohlas, několik podporovatelů mu následně finančně přispělo, jeden nabídl i přiložit ruku k dílu.

Michalské schody v Olomouci v lednu 2024 (vlevo) a v květnu 2024 (vpravo) | Foto: Deník/Magda Vránová

Vstup i stěny byly ještě loni posprejované, letos už jsou vymalované. Olomoučan Josef Kovář pokryl Michalské schody bílou barvou a v údržbě pokračuje.

Michalské schody před zásahem Josefa KovářeZdroj: Archiv Josefa Kováře

„Pořád tam vznikají nové čmáranice, nejsou to vlastně ani graffiti. Chtěl jsem lidem ukázat, že když se chce, tak se schody dají uhlídat a mohou být čisté. Je to pěkné místo, spojnice mezi historickým centrem a parkem, a tak by mělo být čisté. Počítám s tím, že i do budoucna budu schody udržovat ve stejném stavu jako dosud,“ řekl Josef Kovář.

Do proměny Michalských schodů se pustil ve volném čase a za vlastní peníze, což vyvolalo ohlas na sociálních sítích i v médiích. Našlo se také několik lidí, kteří chtěli finančně přispět na nákup vápenného nátěru a poslali příspěvek na transparentní účet.

„Dárců bylo jedenáct. Nejvyšší částka byla 2001 korun, celkem lidé přispěli 8344 korun. Přihlásil se mi také jeden Olomoučan a s výmalbou schodů mi pomohl. Všem za to moc děkuji,“ ocenil přístup veřejnosti nadšenec.

Schodiště si vzal Josef Kovář na starost v prosinci loňského roku. Ještě předtím vyřídil potřebná povolení a na přelomu roku stihl první nátěr vápennou barvou.

„S městem a památkáři jsem se dohodl, že schodiště vymaluji ve svém volnu a na vlastní náklady. Dělám to hlavně kvůli dětem, aby věděly, že ošklivé věci kolem nás přece nenecháme jen tak být,“ vysvětlil již dříve Olomoučan.

Město Olomouc plánuje velkou rekonstrukci Michalských schodů. Ta má řešit rovněž nadměrnou vlhkost uvnitř hradeb. Termín, kdy na opravy dojde, zatím není jasný. Před vydáním stavebního povolení je totiž potřeba vypořádat se s námitkami dotčených subjektů.

