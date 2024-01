Novou výmalbu v těchto dnech dostávají Michalské schody v Bezručových sadech. Do práce se tam se svolením památkářů a města pustil dobrovolník Josef Kovář z Olomouce. Vadilo mu, že je historické schodiště plné graffiti a rozhodl se, že počmárané stěny vymaluje.

Dobrovolník Josef Kovář se pustil do výmalby posprejovaných Michalských schodů | Video: Vránová Magda

Do Olomouce se Josef Kovář přestěhoval před dvěma lety. Při procházkách městem pak postupně viděl místa, která by podle něj stála za vylepšení.

„Michalské schody byly jedním z nich, přitom tam denně projde spousta dětí i dospělých. Nechtěl jsem, aby moje dcera chodila tak odpudivým a depresivním místem. Navíc je to v historickém centru města a kromě Olomoučanů tudy procházejí také turisté. Vyřídil jsem si potřebná povolení a na přelomu roku jsem stihl první nátěr vápennou barvou,“ popsal Josef Kovář.

Výmalba Michalských schodů zatím není kompletně hotová. Vápenná barva, kterou Josef Kovář může na výmalbu historického průchodu použít, totiž podle něj dostatečně nekryje a budou potřeba další dvě vrstvy.

„Graffiti je hodně odolné a ´vystupuje´ skrz nový nátěr, práce je tady ještě hodně. Dohodl jsem se s městem a památkáři, že schodiště vymaluji ve svém volnu a na vlastní náklady, nic za to nechci. Dělám to hlavně kvůli dětem, aby věděly, že ošklivé věci kolem nás přece nenecháme jen tak být,“ míní Olomoučan.

Další záměr: Terezská brána

Zároveň je smířený s tím, že se na nové výmalbě časem může objevit další graffiti.

„Chápu, že to sprejeři počmárají, dá se to znovu přetřít. Vím, že se chystá rozsáhlejší oprava Michalských schodů. Pak by bylo vhodné nainstalovat tam kamery, které budou místo monitorovat. V létě jsem opravil také ´počmáranou´ fasádu na tělocvičně obchodní akademie, zatím je to tam čisté. V centru města je bohužel spousta budov s letitými graffiti,“ poukázal dobrovolník.

Postupně se chtěl pustit do výmalby Terezské brány, zatím z tohoto záměru sešlo.

V minulosti rovněž nabídl olomouckým mateřinkám, že jim věnuje dětské reflexní vesty.

„Nelíbilo se mi, že děti chodily po městě ve vestičkách s reklamním potiskem. Obvolali jsme pětašedesát školek a asi třetina si od nás nové vestičky bez reklamních nápisů vzala. Jsem v první řadě otec, také živnostník a všechno ostatní dělám, až mám volný čas. Co se týká výmalby Michalských schodů, tak teď musím počkat na teplejší dny a pak budu zase pokračovat,“ dodal Josef Kovář.

Proč to nevymaluje město?

Michalské schody v Bezručových sadech čeká velká rekonstrukce, která má řešit nadměrnou vlhkost uvnitř hradeb. Zároveň probíhají dlouhodobá měření vlhkosti v Terezské bráně, aby mohl být vybrán nelepší postup sanace zdiva.

S nabídkou Josefa Kováře na vymalování Michalských schodů město Olomouc souhlasilo, záměr předem konzultoval s majetkoprávním odborem i odborem památkové péče. Oba odbory s jeho nabídkou souhlasily za podmínky, že použije schválenou vápennou barvu.

„Zároveň byl pan Kovář upozorněn na to, že ačkoli se schodiště na noc zamyká, velmi brzy bude pravděpodobně vypadat stejně jako nyní. Pro vysvětlení, proč je nevymaluje samo město - aktuálně by to byly neúčelně vynaložené prostředky. Nejen kvůli bezohlednosti lidí, kteří po zdech neustále sprejují, ale také kvůli chystané velké rekonstrukci schodiště. Ta má řešit také nadměrnou vlhkost uvnitř hradby,“ vysvětlila mluvčí města Jana Doleželová.

Termín velké opravy: nejasný

Termín, kdy na renovaci Michalských schodů dojde, zatím není jasný. Před vydáním stavebního povolení je totiž třeba vypořádat se s námitkami dotčených subjektů. Návrh Josefa Kováře na vymalování Terezské brány nebyl odsouhlasen.

„Důvodem je probíhající měření vlhkosti, které má zajistit ucelený obraz o stavu a vývoji změn vlhkosti objektu v závislosti na střídání ročních období. Tak, aby mohl být nastaven správný postup sanace zdiva. Měření bude probíhat do července, vymalování Terezské brány by nyní mohlo výsledky měření ovlivnit,“ sdělila mluvčí.

Podobné iniciativy občanů, kteří chtějí své okolí zvelebit, město Olomouc vítá. Je ale důležité, aby lidé vše předem konzultovali.

„Například při údržbě zeleně, kdy si se záměrem zkrášlit okolí domů někde vysadí keře nebo stromy, ale poté se ukáže, že jde zrovna o místo, kde vedou inženýrské sítě. Případně mohou nově vysazené rostliny bránit ve výhledu do křižovatky a podobně. U pana Kováře vítáme, že se oslovil odpovědné odbory magistrátu, aby postup prací konzultoval a mohly proběhnout v souladu s podmínkami památkové péče,“ vyzdvihla Jana Doleželová.