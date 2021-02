„Snažíme se přizpůsobovat požadavkům občanů a dávat jim co nejvíce věcí de facto až pod nos,“ říká inženýr, který se nebojí vrhnout po hlavě do bahna. Mezi své koníčky totiž řadí extrémní závody Spartan Race.

Jak se žije lidem v Senici?

Snažíme se přizpůsobovat požadavkům občanů a dávat jim co nejvíce věcí de facto až pod nos. Zajišťujeme různé služby; byť jsou pro obec ztrátové, tak jsou to služby pro lidi a my je děláme, protože je o ně prostě zájem. I díky tomu si myslím, že se tady žije dobře.

S jakými vizemi jste v roce 2006 přijal funkci starosty?

V obci nebyla kanalizace, pořád se mluvilo o nové tělocvičně nebo sportovní hale, cesty byly rozbité, nebylo kde stavět… Vize byly určitě stejné jako u mé předchůdkyně Elišky Dostálové, jenom jsme se lišili v tom, jak se k jejich naplnění dostat.

Co zásadního se za tu dobu podařilo změnit, zlepšit?

Například se povedlo odkanalizovat Senici a Odrlice, což má pozitivní vliv i na životní prostředí. Podařilo se poopravovat místní komunikace. Trošku nám to kazí krajská cesta od malé školy po vlakové nádraží. Přesvědčování, že je opravdu špatná, je zatím boj s větrnými mlýny, ale uvidíme, jak se to podaří vyřešit teď s novým vedením kraje. V Odrlicích je hotový průtah s chodníky, loni jsme tam opravili starou školu a udělali z ní sedm sociálních bytů.

Na co je potřeba se ještě zaměřit?

Musíme odkanalizovat Cakov, v současné době žádost leží na ministerstvu zemědělství. V Cakově nás čeká i oprava chodníků, které jsou částečně v dezolátním, částečně v ucházejícím stavu. Problémem je, že chodníky nevlastní obec, takže probíhá proces vykupování a je to běh na dlouhou trať. V Senici se budeme snažit opravit chodníky v ulicích Zákostelí, Sokolská a Nádražní. Také jsme požádali o dotaci na druhou etapu opravy kulturního domu a opravu cesty v Polní ulici.

Jaké nejzásadnější investice obec čekají už v roce 2021?

Pokud dostaneme peníze na kanalizaci v Cakově, tak to bude priorita číslo jedna. V ten moment bychom měli odkanalizované všechny tři vesnice. Jinak jsme ale pro letošek nepočítali se žádnými investicemi. Pouze s těmi, kde máme přislíbené dotační prostředky, což je oprava sálu a přísálí v Cakově za 250 tisíc korun a upgrade varovného systému za 1,5 milionu korun. Bezdrátové rozhlasy v analogovém systému přejdou na digitál.

Museli jste se přizpůsobit novému daňovému balíčku; o kolik obec přijde?

Z předlohy daňového balíčku činí výpadek v rozpočtových příjmech pro rok 2021 zhruba 6 milionů korun, což je dost. Ale obec má zastabilizované finance, tak to není taková hrůza, jako kdybychom byli zasekaní úvěry a žili ze dne na den. Rozpočet nenastavujeme přesně podle predikcí a necháváme si rezervu, a i díky kompenzaci obcím jsme oproti roku 2020 nedopadli tak špatně.

Při krajských volbách jste nechyběl na kandidátce koalice Piráti a STAN. Jaké jsou Vaše politické ambice?

Ambice jsem nikdy neměl, pro mě je prioritní obec. Kandidaturu do krajského zastupitelstva beru jako milou povinnost. Myslím si, že bych na té krajské úrovni dokázal být přínosný. Nikam se ale netlačím. Na další kandidátce budu na 100 procent, abych ji podpořil, ale nemyslím si, že bych měl být na volitelném místě.

Čím se bavíte, když zrovna nepracujete?

Dříve jsem hrál fotbal. Před lety mi známý ukázal, že existuje Spartan Race. Začal jsem v roce 2018 třemi závody, o rok později jsem jich objel už čtrnáct. Má to něco do sebe. Je to fyzicky náročné, ale vyčistíte si při tom hlavu. Nesmíte myslet na nic jiného, soustředíte se jen na ten závod. Účastníci si navzájem pomáhají. Výzvou pro rok 2020 byl Spartan Race na konci letních prázdnin v Liberci. Extrém, tuším že 54 kilometrů v horách. Limit byl 15 hodin, zvládl jsem to za 12.