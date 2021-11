Možné zvýšení cen jízdného se projednávalo na posledním zasedání dozorčí rady Dopravního podniku města Olomouce, kde představenstvo prezentovalo srovnání cen jízdného s ostatními dopravními podniky v republice.

„To je v Olomouci stále jedno z nejnižších v republice a úprava cen se tak nabízí. Od příštího roku se ale se zdražováním jízdného nepočítá, závěr byl, že touto cestou nepůjdeme,“ sdělil náměstek primátora a zároveň člen dozorčí rady dopravního podniku Otakar Bačák s tím, že roční tržby za jízdné se pohybují okolo 130 milionů korun a případné zdražení by tuto částku navýšilo o zhruba šest milionů korun.

V loňském roce se v souvislosti s koronavirem a následným úbytkem cestujících dostal Dopravní podnik města Olomouce do ztráty devět milionů korun.

„Letos se ztráta předpokládá v podobném objemu. Ve vazbě na koronavirus již došlo k redukcím, které souvisejí s odlivem cestujících. Například na autobusové lince číslo šestnáct se změnil interval spojů z deseti na dvanáct minut. Podobně se postupuje u dalších spojů, četnost cestujících se měří průběžně a průběžně se na ni reaguje,“ popsal Otakar Bačák.

"Nebudeme lidem dál přitěžovat"

Olomoučané by v příštím roce neměli připlácet ani za svoz komunálního odpadu. Radní se poplatek rozhodli nechat na současné částce 804 korun i když náklady na svoz netříděného odpadu stále rostou a po přepočtu na jednoho obyvatele jsou ještě o 200 korun vyšší. Návrh městské vyhlášky musejí schválit zastupitelé.

„Poplatek, který se pro každý rok vypočítává samostatně, neodráží skutečné náklady města vynaložené na sběr a svoz odpadu. Přesto jsme se rozhodli ponechat jej ve stejné výši jako letos. S ohledem na aktuální výrazné zdražování i na rozhodnutí o zvýšení daně z nemovitostí, které jsme museli učinit, abychom ufinancovali městský rozpočet, nebudeme lidem dál přitěžovat,“ sdělil primátor Miroslav Žbánek.

Lehce dražší Delfínek

Rostoucí náklady na energie řeší také olomoucký aquapark a plavecký stadion, ale ani tam ke zvyšování cen přistoupit zatím nechtějí.

„Roste cena elektrické energie a totéž se očekává u dodávek tepla. Našim cílem je, aby ceny pro zákazníky zůstaly od ledna zachovány. V aquaparku a na plaveckém stadionu je zvyšovat nechceme, ale pokud u energií nastanou hodně dramatické změny, může na to nakonec dojít. V Delfínku by se ceny mírně zvýšit od začátku příštího roku měly, ale bylo by to jen v řádu několika procent,“ předpokládá ředitel Dalibor Přikryl.

Enormní růst cen nejen energií, ale i materiálů potřebných pro výrobu scény dopadá rovněž na Moravské divadlo v Olomouci.

„Zdražování vstupného je vždy citlivá věc a o to citlivější je v současné době, kdy po pandemii koronaviru bojujeme o přízeň diváků. V návaznosti na vývoj zdražování budeme řešit další postup. Musíme však brát v potaz diváky, kteří si vstupné zakoupili před vypuknutím pandemie nebo v jejím průběhu, a přišlo by nám nefér žádat je nyní v návaznosti na případné zdražení o doplatky. Navýšení ceny vstupného tak s největší pravděpodobností neplánujeme dříve než od září příštího roku,“ informoval mluvčí David Kresta.

Multikino: V řádu měsíců

Vstupné se snaží udržet na stejné výši také olomoucká kina. Například v Metropolu o zdražení vstupného neuvažují a částku 140 korun za „lístek“ chtějí zachovat.

„V tuto chvíli o dalším zvýšení vstupného vůbec neuvažujeme,“ potvrdila programová vedoucí Denisa Wasiewiczová.

Změnu vstupného do konce roku neplánují ani v olomouckém Premiere Cinemas, kde k došlo k poslednímu zvýšení cen v roce 2019.

„Je pravděpodobné, že k tomu v řádu několika měsíců bude muset dojít, protože odběr elektrické energie je u kina velice vysoký. Kromě toho nejsou zdaleka zanedbatelné náklady související s proticovidovými hygienickými požadavky,“ poznamenal manažer kina Radek Kreuziger.

Pro letošek už nezvažují zvýšení vstupného ani v multikině CineStar, které od září letošního roku navyšovalo ceny pouze na pokladnách.

„Online ceny zůstaly stejné. Zdražení do konce roku neplánujeme, pouze v případě, pokud by se ceny energií a jiných vstupů nadále zvyšovaly,“ uvedla manažerka kina Dagmar Černíková.