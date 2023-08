O něco hlouběji do peněženky sáhnou od 1. září lidé, kteří využívají olomouckou hromadnou dopravu.

Místo dosavadních 18 korun přijde základní jízdenka na dvacetikorunu. Kvůli zdražení v zóně 71 - Olomouc si od stejného data připlatí také cestující v rámci IDSOK.

Cena základní jízdenky koupené hotově nebo přes mobilní aplikaci se od září zvyšuje ze současných 18 na 20 korun.

Kdo si koupí SMS jízdenku, zaplatí za ni 22 korun.

Ceník jízdného v MHD v Olomouci od 1. září.Zdroj: DPMO

Celodenní dvakrát dražší

Zvýšení cen je více znát u krátkodobých jízdenek, například celodenní jízdné pro dítě zdraží z 23 na 40 korun a pro dospělého ze 46 na 80 korun.

Na ceny měsíčních, čtvrtletních a dalších dlouhodobých kuponů jsou dopady méně výrazné.

Dětská sleva až do 18 let

Zdarma budou v olomoucké městské hromadné dopravě dál jezdit děti do šesti let, doprovod dětí do tří let, cestující starší 65 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně doprovodu.

Nově se zvyšuje věkový limit u juniorů od šesti do 15 let na šest až 18 let pro poskytnutí slevy na základním jízdném.

Podobné navýšení před 12 lety

K navýšení tarifu v podobném rozsahu došlo v Olomouci naposledy v roce 2011.

„Úprava v roce 2020 se týkala pouze jednotlivých jízdenek, došlo naopak ke zlevnění ročního kuponu na městskou hromadnou dopravu,“ vysvětluje DPMO na webových stránkách.

Dopravnímu podniku města Olomouce vzrostly provozní náklady například v souvislosti s prodloužením a obsluhou nové tramvajové tratě na Nové Sady.

„Na hospodaření dopravního podniku se projevují i dopady energetické krize a inflace. Radu města Olomouce se nám podařilo přesvědčit, že navýšení ceny jízdného a zvýšení výnosů je nezbytné pro financování dalších připravovaných investičních projektů,“ sdělil již dříve předseda představenstva DPMO Jaroslav Michalík.

Zdražuje i IDSOK

V souvislosti se zvýšením cen jízdného v olomouckých tramvajích a autobusech si za svezení od září připlatí také cestující v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.

Například dospělí, kteří jezdí v zóně 71 + 1 místo dosavadních 28 korun za jízdenku zaplatí 30 korun. Děti a mládež do 18 let budou platit 15 korun a senioři nad 65 let jen pětikorunu.

Měsíční jízdenka pro školáky a studenty do 18 let pro zónu 71 + 1 přijde místo současných 307 na 332 korun. Senioři nad 65 let za měsíční zaplatí 132 korun.

V autobusech příměstské dopravy se od září ruší prodej jednotlivých jízdenek za zvýšenou cenu pro zónu 71 – Olomouc. Přímo u řidiče si tak cestující nově koupí lístek za běžnou cenu bez přirážky.

Více info o nových tarifech na webu IDSOK