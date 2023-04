Podle výlukových jízdních řádů budou od soboty 1. dubna jezdit autobusové linky číslo 12, 19, 51 a 52. Důvodem je oprava povrchu vozovky ve Velkomoravské ulici. Ke změnám dochází také kvůli velikonočním svátkům.

Autobus olomoucké MHD. Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Do obvyklých tras autobusů číslo 12, 19, 51 a 52 zasáhne od soboty rekonstrukce živičného povrchu nájezdů a sjezdů z Velkomoravské ulice ve směru do Babičkovy a Holické ulice. Práce mají probíhat až do úterý 11. dubna.

Zmíněné autobusové linky budou po tuto dobu jezdit podle výlukových jízdních řádů - k dispozici ZDE (dpmo.cz).

Od soboty začnou platit také nové jízdní řády u autobusů číslo 10, 24 a 42. Dopravní podnik města Olomouce tím reaguje na podněty olomouckých cestujících i místních firem.

Nové jízdní řády pro linky 10, 24 a 42 ZDE.

Ve čtvrtek 6. dubna nebudou kvůli velikonočním prázdninám vypraveny posilové školní spoje. Změna se dotkne linek číslo 11, 13, 15, 17, 20, 21 a 31.

O velikonočním pondělí 10. dubna bude kvůli svátečnímu omezení prodeje v maloobchodě upraven provoz autobusů číslo 16, 25 a 27.

„Linka číslo 16 nebude obsluhovat zastávky Okružní, Nová Ulice, Centrum Haná a bude všemi spoji ukončena na zastávce Tabulový vrch. Linka číslo 25 nebude zajíždět na zastávku Kaufland a bude ukončena na zastávce Hlavní nádraží,“ informovala mluvčí DPMO Anna Sýkorová s tím, že linka číslo 27 nebude provozována.