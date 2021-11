Mezi lány na Hané se vracejí aleje. V Charvátech vysadili původní ovocné odrůdy

Mezi lány na Hané se vracejí aleje. V Charvátech šly v sobotu do země desítky stromů, a to zejména původní ovocné odrůdy. Postarali se o to zástupci obce, spolků a místních občanů. Druhově pestrou alej vysadili podél obnovené polní cesty vedoucí k nejvyššímu bodu vesnice.

Mezi lány na Hané se vracejí aleje. V Charvátech šly v sobotu 6. listopadu 2021 do země desítky stromů. Postarali se o to místní | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Dnes vysazujeme 67 stromů. Druhově se vracíme zpět do původních alejí, které tady bývaly. Volíme zejména ovocné stromy, a to historické odrůdy. Hlavně hrušky, jabloně, třešně a na místech, kde je více prostoru, sadíme ořešáky,“ ukazoval v sobotu dopoledne místostarosta obce Charváty Jiří Uhlíř. Místní chtějí postupně měnit krajinu obce, vracet do ní původní prvky, remízky, aleje a jimi rozčlenit velké lány, které vznikly v minulém století nešetrným scelováním zemědělských pozemků. Stezka k prameni Odry na Libavé získala ocenění. O víkendech je přístupná Přečíst článek › „Chceme přispět k větší biodiverzitě, kromě výsadby stromů podél polních cest plánujeme pásy, kde budeme vysévat květnaté louky, abychom vytvořili prostor zvěři, hmyzu a přírodu vraceli do lepšího stavu,“ popisoval Uhlíř. Nová alej směřuje k nejvyššímu bodu obce. Ve svažitém terénu by rozčlenění velkých půdních bloků a nové zelené prvky měly přispět k ochraně půdy proti vodní erozi a lepšímu zadržování vody v krajině. Obec již nechala vysadit dvě lípy u křížku, který ve spolupráci s restaurátorem obnovila a umístila na původní místo, což je právě nejvyšší bod v obci, odkud je dechberoucí výhled do krajiny. Lidé se mohou kochat pohledem na Svatý Kopeček, poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou či Kosíř. Disko Envelopa bourají. Brzy zmizí a nahradí jej novostavba Přečíst článek › V sobotu se sázely stromy na řadě míst Olomouckého kraje. Například v Olomouci-Lošově v prostoru pod místní hvězdárnou vytvořili lidé nové stromořadí celkem 24 lip. Společnou výsadbu stromů pořádalo město a komise městské části. Novou ovocnou alej v sobotu vysadili společně lidé ve Střeni.