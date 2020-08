Náměšť se pochlubí špičkově vybavenou školou

Do zmodernizované školy v Náměšti na Hané, kde vznikly nové učebny se špičkovým vybavením, se mohou podívat zájemci první den nového školního roku, a to v době od 14 do 18 hodin. Obecní škola, která stojí téměř 100 let, se může pochlubit dokonce observatoří s kvalitním dalekohledem.

Modernizovaná škola v Náměšti na Hané s observatoří. | Foto: Deník / Daniela Tauberová