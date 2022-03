Když Rusko napadlo Ukrajinu, byl kyjevský balet zrovna na turné ve Francii. Série vystoupení skončila v neděli 13. března a za stávající situace se tanečníci nemohou vrátit domů.

O jejich situaci informovala Jana Bohutínská z nadačního fondu krajského radního pro kulturu Jana Žůrka.

„Prostřednictvím sociální sítě jsem oslovil vedení baletu s nabídkou možného působení v Olomouci. Byli nadšení a šťastní. Stále řešíme logistiku i produkční otázky, protože se jedná o velké těleso. Děkuji Moravskému divadlu, bez jehož participace by pobyt kyjevského baletu u nás nešel realizovat,“ shrnul Jan Žůrek.

Ukrajinští umělci budou mít v Moravském divadle k dispozici baletní sál pro tréninky a zkoušky.

„Chceme, aby měli možnost dál pokračovat v umělecké práci. Naše kroky jsme konzultovali s náměstkyní primátora Markétou Záleskou. Vedení města tuto aktivitu podporuje a vnímá ji jako velké gesto solidarity,“ uvedl ředitel divadla David Gerneš.

Jedná se o galavečeru

Olomoucký baletní soubor připravuje v těchto dnech adaptaci románu Obraz Doriana Graye.

„V době, kdy budou tanečníci na jevišti, je baletní sál plně k dispozici kyjevským kolegům. Velmi stojíme o to, aby se naši hosté představili také před publikem. Aktuálně jednáme o baletním galavečeru. Snad se vše podaří a na našem jevišti tak poprvé uvidíme kolegy z Ukrajiny,“ zdůraznil ředitel divadla.

Již se také jedná o možnostech hostování kyjevského baletního souboru na dalších scénách v České republice.

„V tuto chvíli oslovujeme jednotlivá divadla s nabídkou a ladíme detaily. Budeme rádi, když nezůstane u jednoho představení a Kyjevský městský balet vyrazí na regulérní turné,“ dodal David Gerneš.

Ubytování zajišťuje kraj

První členové souboru dorazili do Olomouce v polovině týdne. Do konce týdne by se do města mělo dopravit přibližně pětadvacet tanečníků. Ubytování pro ně zajišťuje Olomoucký kraj.

Kyjevský městský balet založil v roce 2014 Ivan Kozlov, bývalý sólista baletu Mariinského divadla v Petrohradu. Soubor má na repertoáru přes dvacítku titulů, například Labutí jezero, Louskáček, Giselle či Romeo a Julie. Během úspěšných turné procestoval většinu Evropy a Asie.