Zahájení výstavby několika desítek městských bytů v režimu dostupného bydlení je jedním z bodů programového prohlášení nové rady města Olomouce. Město už má vytipovaný dům s nebytovými prostorami v centru pro proměnu na byty a také dvě lokality, kde by měly vyrůst domy s více než padesátkou bytů.

Olomouc Byty - parcela Janského | Video: Vránová Magda

Stavební práce by měly začít do roku 2026 na pozemku v ulici Před Lipami a na rozhraní Janského a Brněnské ulice.

Ještě letos by mohlo vzniknout kontaktní místo pro obyvatele, kteří se ocitnou v bytové nouzi nebo mají problémy s placením drahých energií.

Kontaktní místo pro Olomoučany v nouzi

Z celkem 1520 bytů ve vlastnictví města Olomouce je jich pro sociální bydlení aktuálně vyčleněno 26.

„Všechny jsou v jednom domě a plně obsazené, což není úplně ideální stav. V průběhu následujících tří let uvažujeme o zapojení dalších dvaceti bytů z městského bytového fondu. S odborem sociálních věcí a dotačním odborem nyní připravujeme nový projekt. V rámci něj má vzniknout tým pracovníků, který by se na problematiku bydlení specializoval,“ sdělila Kateřina Dobrozemská, náměstkyně primátora pro sociální oblast.

Pokud se městu podaří získat dotaci, mohlo by v letošním roce vzniknout nové kontaktní místo pro bydlení. Tam by si pro radu a pomoc chodili občané, kteří se dostanou do bytové nouze nebo se potýkají s vysokými cenami energií. Město by také začalo sbírat data, kolik jednotlivců nebo rodin se skutečně v bytové nouzi nachází.

„Projekt umožňuje rovněž vytvoření garančního fondu. Z něj bychom mohli podpořit rodiny, které nebudou schopny zaplatit stěhování, kauce a další výdaje související se změnou a udržením bydlení. Rádi bychom spolupracovali s realitními kancelářemi. I ty by pro některé klienty vyhledávaly vhodné bydlení,“ popsala další záměry náměstkyně.

Celý projekt je zatím v přípravné fázi, na konci února byla projektová žádost podána do Operačního programu Zaměstnanost.

Obvyklé nájemné

Vedení radnice se zabývá plánovanou výstavbou pěti desítek bytů pro takzvané dostupné bydlení, které jsou jedním z bodů programového prohlášení nové městské rady.

„Pro dostupné bydlení je vytipována část jednoho z historických domů v centru města, kde by byly stávající nebytové prostory upraveny na byty. Pro stavbu dvou nových bytových domů s více než padesátkou bytů jsou navrženy dva pozemky v majetku města v ulici Před Lipami a na rozhraní Janského a Brněnské ulice,“ upřesnila Kateřina Dobrozemská.

Část bytových jednotek by pak využívaly mladé rodiny jako startovací byty

„Nezaměřujeme se jen na sociální byty, jde o dostupné nájemní bydlení. Město bude byty pronajímat za obvyklé nájemné v daném místě a na základě standardní nájemní smlouvy,“ vysvětlila náměstkyně pro sociální oblast.

Každých pět let desítky bytů?

Zákon o dostupném bydlení se teprve připravuje. Zatím proto není jasné, kdy a v jaké podobě začne platit.

„Záměrem tohoto volebního období je využít dotační tituly, které stát vypíše a nastartovat proces výstavby. Pokud se nám to podaří, mohlo by, podle mého názoru, město v budoucnu být schopno každých pět let ‚přidat‘ dalších několik desítek bytů v režimu dostupného bydlení,“ předpokládá Kateřina Dobrozemská.