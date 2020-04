O tom, že se knihovny mohou zase otevřít pro veřejnost se knihovníci dozvěděli z médií ve čtvrtek večer.

„Honem jsme zjišťovali informace o tom, za jakých podmínek je to možné. O víkendu jsme s kolegy dělali všechno pro to, aby knihovna v pondělí zase fungovala. Krizový štáb nám naštěstí obratem dodal roušky, respirátory a dezinfekci. Dali jsme si takzvaně do těla, ale všechno se to nakonec stihlo a od pondělního rána jsme mohli uvítat první čtenáře,“ řekla ředitelka Lenka Prucková.

Jen během pondělí přišly do olomoucké městské knihovny čtyři stovky čtenářů.

Běžná návštěvnost se přitom před vyhlášením nouzového stavu pohybovala okolo 600 lidí denně.

„Čtenáři nám od rána telefonovali, jestli je opravdu otevřeno a ptali se, zda už mohou přijít. Všichni příchozí dodržují předepsaná hygienická nařízení. Zbytečně se tady nezdržují, vyberou si knížky a odcházejí. Jsou moc ukáznění a také vděční. Děkují nám za to, že jsme otevřeli a jsme tady zase pro ně. Máme z takových ohlasů velikou radost,“ popsala ředitelka.

Čtenáři musejí mít roušky a používat dezinfekci na ruce, ta je pro ně k dispozici u vstupu a také před každým oddělením.

Zaměstnanci používají ochranné rukavice, dohlížejí na dodržování rozestupů a regulují počet lidí v jednotlivých odděleních.

Internetové centrum, studovna, šatna a toalety zatím zůstávají zavřené.

Otřít dezinfekcí a zpět do regálu

„Je možné půjčovat si a vracet knihy, časopisy a hudebniny. Dětské oddělení nově funguje také v dopoledních hodinách, protože děti teď nechodí do školy. Výpůjčky z doby před uzavřením knihovny jsme automaticky prodloužili až do konce května. Pokud se na to někdo zatím necítí a nechce ještě přijít osobně, nemusí s vrácením knížek spěchat, času je dost,“ ujistila Lenka Prucková s tím, že otevřené už jsou všechny pobočky ve městě.

Obavy nemusejí mít čtenáři ani z půjčování knížek, protože žádná z nich se do regálu nedostane dříve, než projde dezinfekcí.

„Knihy otíráme hadříkem s dezinfekcí a po oschnutí je vracíme zpět do regálů. Je to mnohem lepší a účinnější způsob, než je skladovat někde v karanténě. Na to ani nejsme dostatečně vybaveni, nemáme k tomuto účelu speciální prostory. Navíc bychom pak asi měli prázdné regály a čtenáři by si neměli co půjčovat,“ poznamenala ředitelka knihovny s tím, že dobu, kdy měla knihovna nuceně zavřeno, její zaměstnanci využili k takzvané revizi knihovního fondu. Ten v olomoucké městské knihovně obnáší přes 200 tisíc svazků a revize se v něm ze zákona musí provádět jednou za 15 let.

Vědecká knihovna zřejmě od pondělí

Vědecká knihovna v Olomouci je pro veřejnost zatím uzavřená.

Služby čtenářům pravděpodobně začne obnovovat od pondělí 4. května.

Aktuální informace bude knihovna zveřejňovat na www.vkol.cz.