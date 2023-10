„Je to takové nechtěné dítě, které tady je, ale které řeší budoucnost a dává odpovědi na to, co se zimním stadionem,“ uvedl Štefka.

Podle architekta Štefky, který se lokalitě věnuje 12 let, má projekt stavební povolení platné do roku 2025.

že bychom stavební program ořezali tak, aby některé funkční části byly zredukované nebo nebyly vůbec,“ sdělil architekt.

„Odpadl velký dětský svět se zázemím, redukovat se dá i v části gastra. Dále parkovací rampa ze strany Wellnerovy ulice, dělala v nákladech 46 milionů, ve velké hale jsou vymyšlené gastro provozy, které nikdo neoponoval, nikdy jsme se nebavili o tom, jestli počet skyboxů je vyhovující, nebo ne,“ vyjmenovával Štefka.

Projekt počítá se zachováním stávající konstrukce zimáku. Kromě základů by se v rámci přestavby a modernizace využil ocelový skelet, opravená střecha a rovné části dnešních tribun.

„Málokde je tak příznivý divácký dojem, jak v této hale, kde je divák blízko centra dění,“ vyzdvihl architekt.

Ostuda v Olomouci: Gott na zimáku mrznul, s ním i diváci

Podle architekta je reálné celý zeštíhlený projekt - původně přebujelá malá hala by se podle Štefky dostala na 165 milionů korun - realizovat za jednu miliardu korun, bez DPH, a to včetně parkovacího domu. Původní investiční náklady velkorysého řešení byly dvojnásobné.

Rekonstrukce velké haly by podle architekta zabrala jednu sezonu, kdy by extraligový tým musel odehrát domácí zápasy jinde.

Rozhodne se má po víkendu

Olomoucké zastupitelstvo má v pondělí 30. října rozhodnout o nabídce společnosti Nová Velkomoravská podnikatele Richarda Morávka.

Zastupitelé budou mít na stole aktualizovanou srovnávací analýzu tří modelových variant, z nichž reálně proveditelné jsou dvě: rekonstrukce plecharény s výstavbou malé haly, na kterou již město zadalo studii, a multifunkční aréna ve Velkomoravské ulici.

Podnikatel Richard Morávek by ji vybudoval za své v jím připravované čtvrti Nová Velkomoravská. Po městu požaduje příspěvek téměř 37 milionů korun, a to po dobu 30 let. V součtu by to dělalo zhruba 1,1 miliardy, přičemž stadion by zůstal ve vlastnictví soukromé společnosti.

Odhlasují nový zimák ve Velkomoravské? Zaznívá kritika i slova o amatérismu

ProOlomouc je pro přestavbu plecharény

Po červnovém zastupitelstvu, které rozhodnutí odložilo a požádalo o doplnění informací, pak také byla vypracována právní analýza od společnosti Havel&Partners.

Jakou cestou se Olomouc nakonec vydá, není jasné, protože shoda nepanuje ani v koalici. Rada před blížícím se hlasováním nedala zastupitelstvu konkrétní doporučení.

Před červnovou schůzí preferovala projekt podnikatele Morávka - těsnou většinou hlasů hnutí ANO. Ostatní partneři v městské vládě, ProOlomouc s Piráty a hnutí spOLečně pro soukromou arénu ve Velkomoravské ruku nezvedli.

Jak se změní Olomouc? Tady je přehled chystaných staveb

„Náš klub na zastupitelstvu podpoří přestavbu areálu současného zimního stadionu jako méně ambiciózní, ale realistický a pro město z dlouhodobého pohledu ekonomicky udržitelný způsob, jak zajistit podmínky pro hokej a bruslení v Olomouci,“ sdělil před pondělním jednáním své stanovisko klub ProOlomouc a Piráti.

ANO: Velkomoravská je nejrealističtější

Hnutí ANO podpoří jako nejrealističtější variantu spolupráci se soukromým investorem.

„Utvrdili jsme se v tom, že z těchto tří variant je nejrealističtější tato. Jsme si vědomi toho, že zastupitelstvo nerozhodne o nabídce, že bychom řekli, teď jdeme stavět, ale řekneme, jakou půjdeme cestou a dále budeme jednat,“ uvedl po jednání rady města investiční náměstek Miloslav Tichý.

Část opozice se pozastavila nad tím, že se koalice rozhodla k osudu zimního stadionu nepředložit žádné doporučující usnesení. „Jsem překvapený, že to takto nechávají na klubech,“ reagoval Štěpán Kellner (SPOLU). Ocenil, že semináře vnesly do situace více světla.

VIDEO: Obří haly u Velkomoravské jsou pryč. Demolice pro novou čtvrť skončila

Na jaře část opozice kritizovala, že ani ne 14 dní před hlasování dostali zastupitelé na stůl srovnávací analýzu a měli rozhodovat. „Zpracovaná právní analýza jasně řekla, že to před tím bylo připravené diletantsky,“ poznamenal Kellner.

V pondělí tedy bude na jednotlivých klubech, aby předložily návrh usnesení podle toho, jakou variantu budou preferovat. Z pohledu nákladové efektivnosti srovnávací analýza zpracovaná společností BeePartners doporučuje jako nejvhodnější variantu spolupráci s developerem Morávkem. Ten na minulém zastupitelstvu deklaroval, že chce širokou podporu, pokud by Olomouc měla jít cestou výstavby multifunkční haly firmou Redstone.