Úplné uzavírky

Úplná uzavírka bude v sobotu v odpoledních a večerních hodinách například na třídě 17. listopadu a v ulicích Aksamitova (úsek tř. Svobody-Kateřinská) , 8. května, Dobrovského, Dolní Hejčínská (úsek Ladova – Na Střelnici), na Dolním náměstí (část bude uzavřena od pátku od 15 hodin) , Dr. Milady Horákové, Havlíčkova (úsek Krapkova – třída Svobody) , Heydukova, na Horním náměstí (část bude uzavřena od pátku od 15 hodin) , Hynaisova, Jablonského, Jiřího z Poděbrad, Kaštanová, Kateřinská, Krapkova, Ladova, Lazecká, Masarykova třída, Michalské Stromořadí, Na Střelnici, Palackého, Pasteurova, Riegrova, Sokolovská, Studentská, Tomkova (úsek Ladova – Jarmily Glazarové), pokračování Tomkovy (spojnice Hejčín – Černovír), Pottingova, třída Kosmonautů (úsek Wittgensteinova – Jeremenkova ve směru do centra), třída Svobody (úsek Havlíčkova – třída 17. listopadu), U Reálky, Zámečnická a Žižkovo náměstí. Přesný čas uzavírek všech uvedených ulic, tříd i náměstí se liší místo od místa, detailní informace však každý zájemce nalezne na runczech.com/cs/akce/mattoni-1-2maraton-olomouc-2022/dopravni-informace . K dispozici jsou tam také podrobně rozepsané možnosti vjezdu a výjezdu z lokalit, které sobotní závody nějakým způsobem omezí.

Pořadatelé se budou snažit uzavřené ulice co nejdříve po závodech opět pro motoristy otevřít.

Policie České republiky obsadí frekventované křižovatky na trase závodu v době od zhruba 18 hodin do 22.30 hodin a bude ve městě koordinovat dopravu.

Trasa Olomouckého půlmaratonu 2022Zdroj: RunCzech

Informace

Informace o uzavírkách a objízdných trasách zájemci získají také na bezplatné telefonní lince 800 165 102. V provozu bude už ve čtvrtek 16. června a pátek 17. června v době od 9 do 17 hodin. V sobotu 18. června se na ni lidé dovolají v době od 9 až do 22.30 hodin.

Kdo si nebude vědět rady s konkrétní objížďkou, může si také stáhnout aplikaci Waze (informace na www.waze.com/cs), kde bude v den závodu o všech uzavírkách přehled. Ta také řidiče zároveň povede po nejméně frekventované trase, aby jejich zdržení bylo co nejmenší.

S krátkodobými omezeními v dopravě musejí v sobotu v olomouckých ulicích počítat také cestující městské hromadné dopravy.

„Autobusovému a tramvajovému provozu bude umožněn průjezd po komunikacích v trase závodů až do 18.30 hodin. Na třídě 17. listopadu od Žižkova náměstí po křižovatku s ulicí Wittgensteinova jen do 16.30 hodin. Tramvaje i autobusy pak budou vedeny v omezeném režimu až do ukončení provozu,“ sdělila mluvčí Dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Podrobnosti ke konkrétním autobusovým a tramvajovým linkám jsou již zveřejněny na zastávkách a www.dpmo.cz .

Sportovní akce Mattoni ½ Maraton Olomouc a Rodinný běh 2022 v sobotu zasáhnou také do obvyklých tras autobusových linek, které jezdí v rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Některé spoje pojedou po jiných trasách a budou obsluhovat náhradní zastávky. Informace pro cestující jsou již zveřejněny na idsok.cz.