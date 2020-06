V pondělí o záměru na převody bytů do osobního vlastnictví jednali olomoučtí zastupitelé. Předstoupilo před ně několik nájemníků, většinou seniorského nebo středního věku. Mezi nimi byla například Lenka Obšilová, které má nájemní smlouva koncem července vypršet.

„V dobré víře jsem tehdy podepsala smlouvu na byt. Před pěti lety jsem se souhlasem města provedla rekonstrukci bytové jednotky na vlastní náklady a teď bych ještě měla doplácet dalších 500 nebo 600 tisíc korun? Chci vědět, co nastane od srpna,“ dotazovala se Olomoučanka.

Přes čtyři stovky nájemníků, kterých se převod bytů do osobního vlastnictví týká, nyní zastupuje advokát Zdeněk Joukl. Ten ocenil přístup olomouckých zastupitelů.

„Po pondělním jednání zastupitelstva cítíme vstřícnost k dohodě. Do týdne předložíme návrh smlouvy, který by komplexně upravoval převod i vyřízení sporné historie a umožnil celý problém po schválení zastupitelstvem vyřešit. Na zastupitelstvu zaznělo, že pokud budou smlouvy platné, bude nájemné zaplacené od srpna letošního roku všem nájemníkům vráceno. Nezaznělo tam ale, co nastane, budou-li smlouvy neplatné,“ uvedl Zdeněk Joukl a upozornil na to, že nájemníci tuto situaci nezavinili.

Zastupitelé odhlasovali prodloužení nájemních smluv od srpna a vyčkání na konečný verdikt v soudním řízení, které v této věci již probíhá u Okresního soudu v Olomouci.

Stejný problém se řeší i v jiných městech

„Smlouvy jsou už v tuto chvíli buď platné nebo neplatné, závisí to na budoucím rozhodnutí soudu. Podobný problém s byty se řeší i v dalších městech, projekty mají různé odchylky. Město Olomouc chce udělat všechno pro to, aby nájemníci byty získali za původních podmínek, pokud to umožňuje zákon. Snažíme se, aby vše proběhlo tak, jak má,“ řekl na zastupitelstvu právní zástupce města Petr Konečný.

Probíhající soudní řízení vnímá vedení města podle primátora Miroslava Žbánka jako možnost vyjasnit po právní stránce situaci.

„Pokud soud konstatuje platnost přes dvacet let staré ´smlouvy´, nic nebrání převodu bytů do vlastnictví nájemníků,“ řekl primátor.

V případě, že soud prohlásí smlouvu za neplatnou, bude právní zástupce města pověřen hledáním právní cesty k převodu bytů za původních podmínek a bez doplatku.

„Město na těchto bytech nikdy nechtělo jakkoli vydělávat. Stejně tak město nechce vyvolávat právní nejistotu nájemníků. Hledáme cestu, aby zvolený právní postup nemohl být kdykoli v budoucnu nikým napaden,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Major.

Obyvatelé několika stovek bytů v ulicích Topolová, Jiráskova, Rumunská a Sladkovského budou mít prodlouženy nájemní smlouvy za stejných podmínek jako dosud. Nájemné by měli platit až do okamžiku převodu bytů do osobního vlastnictví.